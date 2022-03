Conor McGregor “se ofrece” para comprar al Chelsea por casi $4 billones de dólares

En vista de las sanciones del Reino Unido contra los oligarcas rusos, como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Roman Abramovich se vio en la necesidad de poner a la venta al Chelsea. En este sentido, han surgido varios interesados en comprar al club. Uno de ellos es la leyenda de la UFC Conor McGregor.

De acuerdo con la prensa británica, quien desee comprar al Chelsea deberá desembolsar 3 billones de libras ($3.96 billones de dólares). En este sentido, el peleador irlandés manifestó su interés por adquirir al equipo de Stamford Bridge, y eso que es un fanático del Manchester United.

“Me gustaría explorar esto”, publicó McGregor en sus redes sociales, donde arroba al vigente campeón de Europa y muestra la captura de una conversación de WhatsApp en la que se lee: “Chelsea a la venta por 3.000 millones de libras esterlinas. Vamos a comprarlo”.

Posteriormente, Notorious compartió un video animado en el que actúa como director técnico del Chelsea, con la música “Push It to the Limit” de fondo.

McGregor, quien posee un récord de 22-6 en las artes marciales mixtas, encabezó la lista Forbes de los deportistas mejor pagados del mundo, con $180 millones de dólares. De hecho, está por encima de los astros del fútbol Lionel Messi ($130 millones) y Cristiano Ronaldo ($120 millones). Push it to the limit! @ChelseaFC pic.twitter.com/UFZUGwnwbO— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 2, 2022

También puedes leer: Denuncian a Conor McGregor por darle una paliza a un DJ cuando visitó el Vaticano