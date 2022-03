Hispano es hallado en el ático de una OnlyFans Model en New Hampshire; salía de noche para grabar sus partes íntimas

Mauricio Damian-Guerrero, de 20 años, ha sido acusado de esconderse en el ático de una mujer a la que conoció en línea a través de un sitio web para adultos OnlyFans y grabar sus partes íntimas mientras dormía en New Hampshire.



De acuerdo con el Departamento de Policía de Somersworth, la mañana del 9 de febrero respondieron a un informe de alguien que escuchó a otra persona en su residencia.



“Los oficiales en la escena localizaron a un hombre sospechoso en el techo de la residencia. Después de una investigación en la escena, el hombre fue detenido por cargo de robo. Se avanzó en la investigación y se obtuvo información de que el sospechoso era conocido por la víctima (a quien conoció) por medio de las redes sociales”, dio a conocer el Departamento de Policía de Somersworth a través de un comunicado de prensa que difundió en su página de Facebook.



Los investigadores señalaron en una investigación jurada que el hispano logró conseguir la dirección de su víctima a base de engaños ya que le prometió que le haría llegar una pantalla y una chimenea: “Ella le dio la dirección porque él quería comprarle un televiso y una chimenea. Realmente nunca quiso conocerlo, pero él era muy insistente y finalmente, ella iba caminando hacía su automóvil y notó que un automóvil se detuvo cerca de ella. Vio a él agachándose y escondiéndose dentro de su auto”.



Gracias al comunicado de prensa difundido por la policía se sabe que Mauricio Damian-Guerrero condujo hasta New Hampshire desde Pensilvania y se hospedaba temporalmente en un Airbnb en Portsmouth: “Se determinó que el sospechoso ingresó a la casa con la intención de cometer un robo e invasión de la privacidad”.



Pese a que la víctima escuchó en una sola ocasión a alguien dentro de su residencia, los investigadores determinaron que el joven irrumpió en la casa varias veces ya que se encontró en el lugar comida, una taza con orina y un par de auriculares.



Durante su estancia, el hispano grabó varias veces las partes íntimas de su víctima mientras dormía e intentó colocar un dispositivo de seguimiento en el automóvil de la mujer.



Pese a que Damian-Guerrero enfrenta cuatro cargos de robo, fue puesto e libertad después de que pagó una fianza en efectivo de $2,500 y deberá cumplir con condiciones muy estrictas, como, por ejemplo, usar un brazalete de rastreo por GPS, además se le ordeno no ingresar al estado de New Hampshire y no tener contacto con su víctima.

