Latina fatalmente baleada en Nueva York: familia pide cadena perpetua y demandará a “Burger King”; acusado se declara “no culpable”

A casi dos meses del homicidio de la adolescente Kristal Bayron Nieves (19) dentro de un restaurante “Burger King” donde laboraba en Harlem, su familia vio por primera vez al acusado ayer en un tribunal de Manhattan y pidió que lo encarcelaran de por vida.

“Los suaves sollozos de los familiares destrozados de la mujer de 19 años fueron los únicos sonidos que se escucharon en la galería mientras los fiscales detallaban el horrible asesinato del 9 de enero”, del que Winston Glynn (30) se declaró “no culpable” en su comparecencia en la Corte Suprema de Manhattan, resumió New York Post.

“Kristal Bayron-Nieves had her whole life ahead of her when she was senselessly killed,” said DA Bragg saidhttps://t.co/MDyeCV2mZq — New York Daily News (@NYDailyNews) March 4, 2022

Según la fiscalía, el indigente ex empleado del restaurante de la avenida Lexington y la calle 116 irrumpió enmascarado allí alrededor de la 1 a. m. del 9 de enero, exigiendo dinero. Primero golpeó con una pistola a la gerente del local de 59 años y le arrebató su teléfono celular. Después obligó a otro empleado a entrar a la cocina. Luego “dirigió su atención” a la joven cajera, quien desembolsó todo el dinero en su caja registradora, alrededor de $100 dólares, detalló ayer en la corte la asistente del fiscal de distrito Dafna Yoran. Seguidamente le disparó a la adolescente en el torso, a pesar de que le había entregado el dinero, y huyó, pero fue detenido cinco días después.

“Gente como esta [están] destruyendo nuestros vecindarios, están destruyendo a nuestras familias y destruyendo nuestro país”, dijo después de la audiencia Ferdinand Graulau, padrastro de la joven boricua. “Todo lo que queremos es justicia. Queremos (cadena perpetua) para él”, agregó, poniendo su brazo alrededor de la madre de Kristal, Kristie Nieves, quien lucía demasiado alterada para hablar.

El abogado de la familia, Sanford Rubenstein, dijo durante la conferencia de prensa que estaba preparando una demanda civil contra “Burger King”, donde Bayron Nieves había estado empleada durante tres semanas cuando su vida se vio trágicamente truncada. Glynn también había trabajado en ese mismo restaurante y en otro en Queens.

Según su familia, la adolescente aceptó el empleo para comprar un automóvil y ayudar a su madre a pagar las cuentas. Su cuerpo fue sepultado en Puerto Rico.

“El asesinato de Kristal Bayron Nieves fue un acto malvado, pero que llamó la atención de nuestra ciudad”, dijo el alcalde Eric Adams en un comunicado al día siguiente de la detención del sospechoso.

Luego del auge de la violencia armada en 2020 y 2021 particularmente entre jóvenes miembros y/o víctimas de pandillas, el 2022 arrancó con la misma tendencia, representando un gran reto para el nuevo alcalde Adams, quien ha encontrado obstáculos dentro de su propio partido demócrata.