Residente y J Balvin son reprobados: Ricardo Montaner no aprueba el pleito que se traen

René Pérez, también conocido como “Residente” lanzó nueva canción en donde J Balvin se ha llevado la peor parte y todo esto por pura diversión. Claro, el ataque del rapero no ha sido gratutio, todo surgió a raíz de su discusión sobre el Latin Grammy del año pasado. La letra ha hecho que muchos aplaudan el ingenio de este compositor, y es que no cabe duda que su lírica es poderosa, y más valdría no hacerlo enojar, sino se quiere ser víctima de un ataque musical tan brutal.

Pero no todos están de acuerdo con esto. Uno de los que se ha opuesto y ha además reprobado la actitud de este par en torno a esta discusión es Ricardo Montaner.

A través de su cuenta de Twitter fue claro en decir que esto le parece una “masacre innecesaria”. Y es que probablamente se refiere a la letra de René Pérez, porque en su lírica definitivamente es letal.

“He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido Residente con mi querido J Balvin es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”, escribió Ricardo.

He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre.

Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado ,una masacre innecesaria,una ironía,un despilfarro de talento en una causa sin razón. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

Ricardo Montaner no se detuvo y siguió en Twitter pidiéndolo, prácticamente a ambos que reconsideren su posición y hacer las paces con el intérprete de “Mi Gente”, pues asegura que con esta actitud sólo logrará que su popularidad y el cariño que el público le tiene podría verse seriamente afectados. El éxito no es culpable de tus sin sabores,ni la rabia es excusa para tus errores ,yo te invito residente a un abrazo enorme ,a José y a quienes para ti sean inferiores.

no me culpes,no me cobres si algún día te encuentro,esto solo es un consejo de este cantante viejo…— Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

Se cree que otro que ha reaccionado a esta canción de Residente es Alejandro Sanz, aunque ha sido menos directo que Ricardo Montaner en su escrito. Muchos “apuestan” a que sus palabras son dedicadas a la canción de Risdente. View this post on Instagram A post shared by EL GENERO UNITED KINGDOM (@elgenerouk)

Y mientras tanto, cómo está J Balvin

J Balvin anda paseando por Argentina. En días previos estuvo muy mal anímicamente porque su mamá no ha estado bien de salud. Estas preocupaciones llevaron al colombiano a visitar el hospital, no sólo para estar con ella, sino también para ser tratado, puesto que por cansacio extremo tuvo que recibir suero intravenoso.

La familia de J Balvin continúa muy pendiente de la matriarca Alba Mery después de que hace algunas semanas tuviera que ser ingresada en un hospital colombiano por complicaciones derivadas de la Covid-19. Desde entonces su famoso hijo no ha parado de pedir oraciones en su nombre a través de las redes sociales -la última vez, hace tan solo unas horas-, de lo que se desprende que su estado de salud sigue siendo muy delicado, según reportó Showbiz.

Más sobre Residente y J Balvin:

¿Qué hacía J Balvin mientras Residente estrenaba la canción donde lo ataca fuertemente?

Residente ataca fuertemente a J Balvin: “Es un imbécil con tinte de cabello”

“A cada hot dog le llega su Residente”, dice René Pérez, vocalista de Calle 13. Sigue el escándalo con J Balvin