Robert Pattinson se inspiró en la familia real británica para su actuación en ‘The Batman’

El Bruce Wayne al que da vida Robert Pattinson en la nueva cinta ‘The Batman’, que ya ha llegado a las salas de cine de todo el mundo, es aún más taciturno e introvertido que de costumbre. Lo cierto es que, aunque el intérprete británico se ha caracterizado por interpretar personajes de este tipo en muchas de sus películas, en esta ocasión su actuación se debe, en parte, a la influencia que ha ejercido la casa real británica y su dilatado historial de contratiempos.

Como ha explicado el director del filme, Matt Reeves, fue él quien le dio esas indicaciones al también protagonista de la saga ‘Crepúsculo’. A su juicio, el millonario de pasado trágico al que encarna Robert en la historia, quien acaba convirtiéndose en un justiciero enmascarado para vengar la muerte de sus padres, vive experiencias muy similares a las de ciertos miembros de la realeza, quienes están constantemente expuestos a los medios y la opinión pública. View this post on Instagram A post shared by The Batman (@thebatman)

“Le estaba describiendo la situación como algo dramático que ha ocurrido en la familia Wayne (en relación al asesinato de sus padres), algo del pasado que siempre le perseguirá y que va a marcarle para el resto de su vida. Y al mismo tiempo se trata de un hombre del que todo el mundo está pendiente, que necesita escapar de esas miradas”, ha expresado el cineasta al Daily Telegraph. View this post on Instagram A post shared by The Batman (@thebatman)

Más sobre Robert Pattinson:

Recuerda la mansión en Los Feliz donde vivieron Robert Pattinson y Kristen Stewart

Las mayores mentiras de Robert Pattinson: se hacía pasar por traficante y decía que nunca se lavaba el pelo

El romance de Robert Pattinson y Kristen Stewart en ‘Twilight’ habría sido ilegal en la vida real