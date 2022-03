Tiembla la NBA: Kevin Durant regresó encendido al tabloncillo con Brooklyn Nets

La NBA ha vuelto a vivir una nueva demostración de Kevin Durant, quien está de vuelta al tabloncillo con Brooklyn Nets después de estar fuera de acción por seis semanas por una lesión. El regreso de “Durantula” estuvo a un paso de ser perfecto, debido a que anotó 31 puntos en 35 minutos, pero no evitó la derrota de los neoyorquinos ante Miami Heat por una pizarra de 113 por 107.

“Me siento lleno de energía. Me siento agradecido por la oportunidad de jugar. Apesta estar fuera y no estar con el equipo. Me sentí mal por no poder ayudar y contribuir y tratar de cambiar algunas cosas para nosotros”, señaló Kevin Durant a ESPN.

Es importante resaltar que, Durant sufrió un esguince de rodilla hace un par de semanas, motivos suficientes para separarse del equipo en juegos importantes. De hecho, su baja fue tan notable que, Brooklyn pasó por una racha negativa, pero ahora el pivot dice estar listo para ser una especie de salvador.

“No me veo como un salvador, pero sé lo que puedo hacer y cuánto puedo ayudar a este equipo y lo que nos falta como grupo, pero no estoy tratando de salir y ganar un juego solo esta noche o hacer que todo se trate de mí. Solo trato de salir y ayudar y ser un buen compañero de equipo y hacer lo que hago. Sé lo que aporto y trato de hacerlo lo mejor que puedo”, añadió la estrella de los Nets.

La derrota para el equipo que hace vida en el Barclays Center fue un poco dolorosa por tratarse de un rival directo y más cuando se estaba llevando a cabo el regreso de su estrella principal y el capitán de la franquicia. No obstante, el mismo Durant está confiado de asegurar el boleto a la postemporada gracias a la confianza de sus compañeros.

“Se trata de tomarlo un día a la vez. Puedo tener toda la confianza que quiero, si no salimos y realmente ponemos el trabajo, entonces no va a pasar nada. Así que puedo hablar sobre cuán confiados estamos y cómo se ven las cosas y darte lemas sobre lo que nuestro equipo puede ser”, finalizó Durant.

Los dirigidos por Steve Nash, afrontar encuentros importantes ante equipos que están en plena lucha por un cupo a la postemporada. En primera instancia, deberán medirse a Boston Celtics, luego a Charlotte Hornets para después verse la cara en el duelo más esperado, ante los Sixers de Philadelphia de Joel Embiid y James Harden.

