VIDEO: Joven en Colombia finge su propio secuestro con grupo de amigos para estafar por $30,000 a novio italiano que conoció por redes

Un joven colombiano fingió su propio secuestro con un grupo de amigos para extorsionar por miles de dólares a su novio italiano, al que conoció por internet.

La Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Colombia informó que incluso el grupo de timadores envío videos falsos al extranjero para convencerlo de que su amor colombiano están en riesgo.

Un ciudadano extranjero denunció en la #Linea165 el secuestro de su compañero sentimental y gracias a la investigación se evidenció que todo fue un autosecuestro para aprovecharse de su pareja y sacarle una gruesa suma de dinero. #YoNoPagoYoDenuncio pic.twitter.com/4wu27WANPh — GAULA POLICÍA (@GaulaPolicia) March 1, 2022

En las imágenes, los criminales simulan maltratos y vejaciones, y le pidieron 120 millones de pesos colombianos por el rescate, equivalente a unos $30,000 dólares estadounidenses.

Según el reporte esta semana de Mega Noticias, Eber Arley Moyano Cardona logró enamorar al italiano Pablo Bochelli, de 50 años, a través de redes sociales.

El plan se desarrolló en el departamento de Tolima, en la zona rural de Ibagué, Colombia, de acuerdo con la información que manejan las autoridades.

Sin embargo, el italiano reportó el presunto secuestro con las autoridades colombianas, lo que llevó a una pesquisa que desenmascaró la farsa.

El romance entre el colombiano y el italiano se desarrolló a distancia. Aparentemente, al europeo lo cautivó el atractivo físico de Moyano Cardona.

Además de Moyano Cardona, también fueron detenidos otras cinco personas identificadas como: Edier Antonio Peláez Ortiz, Faber Alberto Ríos Giraldo, Juan Felipe Soto Ospina y Daniel Felipe Ocampo Olaya, quienes permanecen detenidos mientras se desarrollan las investigaciones del caso.

Bochelli dijo al portal Contrapeso que recibió mensajes, imágenes y videos vía WhastApp en los que le aseguraban que su novio y un amigo serían torturados y asesinados si no mandaba el dinero.

“Fui contactado por el celular de Eber. Los secuestradores me enviaron fotos y videos de Eber y su amigo; estaban amarrados, amenazados y torturados. El mismo Eber me dijo que lo matarían y que no quería morir tan joven, que por favor le colaborara a ellos que me pidieron 120 millones de pesos”, detalló el estatado.

“Siguiendo la línea investigativa se pudo establecer que las supuestas víctimas del secuestro habrían planeado su autosecuestro, por lo que Fiscalía General de la Nación emitió órdenes de captura por el delito de extorsión agravada”, confirmó el mayor Mauricio Figueroa, comandante del Gaula de la Policía en el Tolima citado por RCN Radio.