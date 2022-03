Gobernador de Florida reprende a estudiantes por usar sus mascarillas y les pide dejar el “teatro del covid”

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se encuentra en el ojo de huracán por haber reprendido a varios estudiantes de una escuela secundaria por llevar puesta la mascarilla que los protege contra el covid.



“No tienen que llevar la mascarilla, por favor, ¡quítensela! Honestamente no está haciendo nada y tenemos que parar con este teatro”, dijo en un tono muy sarcástico el gobernador.



Los alumnos que se encontraban a su alrededor empezaron a bajar sus mascarillas tan pronto escucharon decir a Ron DeSantis que respetaba su decisión, pero que todo eso era ridículo: “Si quieren llevarla está bien, pero esto es ridículo”.

En el video se puede observar como algunos jovencitos bajan tímidamente sus mascarillas como acto de obediencia al gobernador, otros más prefieren mantenerla arriba, pese a ser un tachados de ridículos.



En el último año Ron DeSantis ha emitido órdenes ejecutivas prohibiendo a las escuelas públicas de Florida que dejen de exigir a los alumnos el uso de las mascarillas como medio de prevención contra el covid.

Incluso, el estado se encuentra estudiando sanciones para los distritos escolares que no obedezcan la orden de dejar de exigir el uso de mascarillas.



Según se ha reportado, una de las sanciones es retirar $200 millones en fondos a 12 distritos escolares que obligaron a los alumnos a portar en todo momento la mascarilla al interior de las aulas, lo que ha causado temor.



“Eligieron infringir la ley. De hecho, les costó a ellos mismos y al estado millones de dólares para luchar contra la ley. Y lo que aprendimos de eso es que, si tienes tiempo para descubrir cómo infringir la ley, tienes más recursos que necesita. Necesitamos decírselo alto y claro a estos políticos locales: cumplir la ley estatal no es opcional y, si no lo hace, habrá consecuencias”, dijo el representante estatal Randy Fine del condado de Brevard.

