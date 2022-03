Italia confisca yate de oligarca ruso considerado cercano a Putin

El yate de un oligarca ruso que es considerado cercano al presidente Vladimir Putin fue confiscado por el gobierno italiano, se informó el viernes.

Ferdinando Giugliano, asesor de medios del primer ministro de Italia, dio a conocer la información en un tuit.

“La policía de Italia acaba de incautar el ‘Lady M Yacht’, un barco de $ 70 millones perteneciente a Alexey Alexandrvits Mordashov ubicado en Imperia (Liguria), en cumplimiento de las recientes sanciones de la UE”, publicó el funcionario.

Mordashov es un magnate del acero, propietario del grupo Severstal que forma parte de los rusos ultra ricos e influyentes incluidos en la lista negra de Bruselas por su supuesta cercanía con el Kremlin.

La Unión Europea se ha movido para congelar los activos de los oligarcas conectados y prohibirles la entrada al bloque, desde que inició la invasión rusa en Ucrania el pasado 24 de febrero.

El lunes, el magnate emitió una declaración para distanciarse de la operación militar de Putin en Ucrania.

“No tengo absolutamente nada qué ver con las tensiones geopolíticas actuales y no entiendo por qué la UE me ha impuesto sanciones”, expresó.

No es el primer yate del propietario ruso que Italia incauta en estos últimos días.

De acuerdo con medios locales, en Sanremo fue incautado el Lena, yate perteneciente a Gennady Timchenko, el cofundador multimillonario del comerciante de productos básicos Gunvor.

El jueves fue cuando se incautó el primer yate a consecuencia de las sanciones de la UE, se trata del Amore Vero, que se encontraba en el puerto francés de La Ciotat.

La nave pertenece a una empresa vinculada al jefe del gigante petrolero ruso Rosneft.

Las sanciones de la UE desde el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, se dirigen a más de 500 personas o entidades rusas cuyos activos deben rastrearse y congelarse.

