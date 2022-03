La primera dama de Ucrania ruega a los medios que digan la ‘terrible verdad’ sobre que los rusos están matando niños

La esposa del presidente de Ucrania, Olena Zelenska, rogó a los medios internacionales en una súplica emocional el domingo que compartiera la “terrible verdad” de cómo las fuerzas rusas están asesinando brutalmente a los niños.

“¡Hago un llamamiento a todos los medios imparciales del mundo! Di esta terrible verdad: los invasores rusos están matando a niños ucranianos”, publicó la primera dama Olena Zelenska en Instagram debajo de las fotos de cinco niños asesinados por ataques rusos.

“Cuéntaselo a las madres rusas: hazles saber qué están haciendo exactamente sus hijos aquí, en Ucrania”, decía el pie de foto. “Muestre estas fotos a las mujeres rusas: ¡sus esposos, hermanos, compatriotas están matando a niños ucranianos! Hágales saber que son personalmente responsables de la muerte de todos los niños ucranianos porque dieron su consentimiento tácito a estos crímenes”.

Al menos 38 niños han muerto en el conflicto hasta el momento, según estimaciones oficiales. View this post on Instagram A post shared by Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

“¡Esta cifra podría estar aumentando en este mismo momento debido al bombardeo de nuestras ciudades pacíficas!” Zelenska subtitulado continuó. “Cuando la gente en Rusia diga que sus tropas no están dañando a la población civil, ¡muéstrenles estas fotos! Muéstreles las caras de estos niños que ni siquiera tuvieron la oportunidad de crecer. ¿Cuántos niños más deben morir para convencer a las tropas rusas de que dejen de disparar y permitan corredores humanitarios?”. View this post on Instagram A post shared by Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Los cinco niños que aparecen en la publicación de Instagram tenían entre 18 meses y 14 años de edad, dijo.

El niño de 18 meses, Kirill Yatsko, fue fotografiado por Associated Press mientras sus padres lo llevaban frenéticamente a un hospital en la ciudad de Mariupol, en el sur de Ucrania.

