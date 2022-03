La sospechosa decisión de Mark Meadows, exjefe de gabinete de Trump, al registrar un domicilio para votar donde no vive

El republicano Mark Meadows, exjefe de gabinete del expresidente Donald Trump, podría haber cometido fraude electoral en 2020, debido a que reportó haber vivido en un domicilio donde nunca ha vivido.

Meadows, quien fue uno de los principales impulsores de las teorías de conspiración sobre fraude electoral, se registró para votar en una casa móvil oxidada con techo de hojalata en Scaly Mountain, Carolina del Norte, según un reporte de The New Yorker.

El reporte anota que los vecinos de la casa móvil en Appalachia que figuran en el registro de votantes de Meadows dijeron que nunca habían visto a Meadows por allí.

Se agrega que cuando renunció a su cargo en el Congreso para unirse a la Administración Trump, Meadows vendió su propiedad en Sapphire, Carolina del Norte, y se mudó a un condominio con su esposa en las afueras de Washington, D.C.

Aunque no compró alguna propiedad en el estado, el 19 de septiembre de 2020 el politico republicano se registró para votar en el Distrito 11, el cual representó. Se trataba de una casa móvil en Scaly Mountain, Carolina del Norte. El reporte agrega que su fecha de mudanza figuraba como el 20 de septiembre.

“El 19 de septiembre, unas tres semanas antes de la fecha límite de registro de votantes de Carolina del Norte para las elecciones generales, Meadows presentó su documentación”, publica la revista. “En un punto que solicitaba su dirección residencial, ‘donde vive físicamente’, indica el formulario, Meadows escribió la dirección de una casa móvil de catorce por sesenta y dos pies en Scaly Mountain. Marcó su fecha de mudanza para esta dirección como el día siguiente, 20 de septiembre”.

Según el profesor de políticas públicas de la Universidad de Duke, Gerry Cohen, indica que la ley señala que el registro de votación debe ser sobre la residencia “donde vives físicamente”.

El actual propietario del inmueble, Ken Abele, quien lo compró un año después de que Meadows se registrara allí, se sorprendió al escuchar que el excongresista y jefe de personal consideraba esa propiedad como su hogar.

“Es raro que hiciera eso… Muy raro”, dijo al New Yorker, sobre todo porque cuando llegó a ese lugar no estaba condicionado como para que viviera el “jefe de gabinete” de la Casa Blanca. “Desde entonces, le he hecho bastantes mejoras”.