Carlo Ancelotti: Vimos al mejor PSG en el partido de ida, mañana vamos a ver al mejor Real Madrid

El nuevo Santiago Bernabéu se estrenará en un duelo de alto calibre y que mejor manera que hacerlo en la fase final del torneo más bonito de toda competición europea a nivel de clubes. No obstante, en esta oportunidad el Real Madrid deberá revertir el 0-1 que se trajo del Parque de Los Principes, hogar de el Paris Saint-Germain.

Además, el entrenador del conjunto merengue, Carlo Ancelotti resaltó en la rueda de prensa previo al encuentro que, en el partido de ida se vio al mejor Paris Saint-Germain, pero que en el de vuelta, el público verá al mejor Real Madrid.

“El mejor Real Madrid puede competir con el mejor PSG, hemos visto al mejor PSG en el partido de ida y mañana vamos a ver al mejor Real Madrid. Karim está bien, ha vuelto a ser el Karim que ha sido antes de la lesión que ha tenido”, señaló Carlo Ancelotti.

Kylian Mbappé bañó con agua fría al conjunto merengue con un gol en el último minuto del encuentro. Pero esto no fue lo único negativo, sino que los dirigidos por el italiano no pudieran patear al arco en ninguna oportunidad en el encuentro de ida; siendo esta una de las razones de la derrota de los españoles.

“No fuimos capaces de jugar lo que habíamos planteado, lo que más sufrimos fue su presión arriba. No fuimos capaces desde la salida de encontrar buenas oportunidades para atacar, esto es lo que ha pasado. Defensivamente el bloque bajo salió bien, con lo mal que lo hicimos encajamos el gol en el último minuto. Es importante hacerlo mejor”, añadió el italiano.

El Real Madrid ha trabajado en una formación especial para poder frenar al poderoso tridente de los parisinos. De hecho, el mismo entrenador ha reafirmado que para llevarse la victoria hay que cumplir con dos puntos. El primero, no tener miedo; mientras que el segundo es, la motivación.

“No pienso en lo que temo, pienso en lo que tenemos que hacer para salir bien con el balón desde atrás, para presionar arriba. Lo importante es el aspecto mental, la ilusión que tenemos, disfrutar del apoyo de la afición. Veo al equipo bien, motivado”, comentó Ancelotti.

Los merengues, temían por la ausencia del alemán Toni Kroos, quien es fundamental en el mediocampo y debido a unas molestias físicas se mantuvo en dudas. No obstante, finalmente entró en la lista de convocados, aunque aún se deberá esperar si juega de titular.

“El jugador que no está al 100% no puede jugar este tipo de partidos. Si pienso que Kroos está al 100% juega, si pienso que está al 95% no juega”, añadió el entrenador.

“Creo que la aportación de la afición es muy importante, tenemos que jugar el partido que quiere la afición, vamos a jugar el partido que quiere la afición”, finalizó Ancelotti.

De esta manera, la mesa está servida para el partido más esperado y uno de los grandes clubes del fútbol europeo de la actualidad tendrá la misión de avanzar a la siguiente ronda o despedirse de la competición más importante.

Por último, dicho encuentro será muy especial para varios jugadores. En primera instancia, la afición madrileña arropará a Kylian Mbappé, quien está llamado a aterrizar en España la próxima temporada como estrella de los merengues. Mientras que Leo Messi, Neymar Jr., Sergio Ramos, Achraf Hakimi y Keylor Navas regresan al Santiago Bernabéu.

