El dolor de no ver a tu ídolo: fanatica llora sin consuelo tras enterarse que Stephen Curry no jugaría en el Nuggets-Warriors [Video]

Previo al Denver Nuggets-Golden State Warriors de este lunes, vimos a una fanática pasarlo bastante mal en el tabloncillo al enterarse de que Stephen Curry no jugaría el partido debido a un descanso. El dolor de no ver tu ídolo en la máxima expresión.

La joven fue captada por las cámaras de la transmisión. Estaba vestida con la camiseta de Curry y tenía una pancarta con su foto acompañada del texto “MVP”. El dos veces Jugador Más Valioso tuvo un día de descanso en la gira de los Warriors. Dos días antes había jugado en el Staples Center en la derrota ante Los Angeles Lakers.

Haber asistido al Ball Arena en Colorado para ver a su jugador favorito y darse cuenta de que no podría verlo en acción, sin duda alguna fue más que doloroso.

This young fan was upset Steph isn't playing tonight 💔 pic.twitter.com/ErINaQ2DcL — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 8, 2022

Con suerte, la joven tendrá una segunda oportunidad de ver a Stephen Curry, y será este jueves, cuando los Warriors busquen la revancha ante Denver. El Vicepresidente de Comunicaciones de los Golden State Warriors le obsequiará tickets a la familia para dicho partido.

El escenario será el mismo. Los encuentros y la sede coinciden debido a que el duelo de este lunes fue uno de los partidos que reprogramó la NBA semanas atrás.