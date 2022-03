Ricky Martin revela por qué sigue aplazando su gran boda con Jwan Yosef

Han pasado tres años desde que Ricky Martin sorprendió a sus seguidores al anunciar que se casó en secreto con Jwan Yosef, un atractivo pintor sueco de origen sirio al que había conocido a través de Instagram y que fue su novio por dos años.

En su momento Ricky detalló que se llevaron a cabo todos los procesos necesarios para formalizar el matrimonio: “Intercambiamos votos e hicimos todos los juramentos que había que hacer. Firmamos todos los papeles que necesitábamos, el acuerdo prenupcial y todo lo demás”, explicó en declaraciones al canal E! Entertainment Television.

El cantante tomó la decisión de no esperar más y darle el ‘sí quiero’ al amor de su vida aprovechando que sus respectivos padres se encontraban de visita, pero consiguió mantener en secreto su paso por el altar hasta que unos meses más tarde se refirió a Jwan como su esposo en público sin darse cuenta.

Desde entonces, Martin no ha dejado de compartir cómo vive su romance con Jwan: “¡Me siento muy bien! No puedo presentarlo como mi prometido. No puedo. Es mi esposo, es mi hombre“, comentó en la entrevista.

Cuando por fin salió a la luz que había contraído matrimonio, el famoso puertorriqueño aseguró que muy pronto habría otro enlace por todo lo alto: “Vamos a hacer una gran fiesta en un par de meses. Ya les dejaré saber”, señaló el cantante, sin embargo, hasta hoy no ha llegado a celebrarse.

Ahora Ricky se ha encargado de revelar por qué sigue aplazando los planes al respecto para aclarar que no tiene nada que ver con una hipotética crisis de pareja.

“Lo que pasa es que nosotros nunca peleamos, pero cuando peleamos es cuando hablamos de la boda porque él quería una boda grande y yo quería una boda un poquito más íntima, y después él quería la boda más íntima y yo dije: ‘No, vamos a hacerlo en grande’. Entonces siempre viene ese conflicto, que en realidad no son conflictos”, explicó a la presentadora Pati Chapoy.

En su primer gran día no hubo ni quince invitados y, si en un futuro se anima a repetirlo, será con una fiesta pensada para sus amigos que compartirá además con sus fans. “Pero vamos a esperar un poquito más”, confesó Ricky.

El intérprete de ‘Vente pa’ca’ afirma que fue él quien le escribió a Jwan por un cuadro: “Buscaba nuevas obras de arte en Instagram. De repente vi una hermosa pieza de arte y dije: ‘¡Epa, qué cool! ¿De quién es esto?”, detalló Ricky Martin.

Es así que estuvieron 6 meses platicando por redes sociales, nada importante hasta que se conocieron en persona. Luego de la primera cita, sus charlas por celular se volvieron más interesantes y llegó el flechazo: “Hablábamos de la vida, de cosas existenciales. Nada sexy, nada sexual”, puntualizó.

