Ricky Martin confiesa que sufre de ansiedad… Ayer te compartimos la primera parte de la entrevista que le hizo Quique Usales para ‘Hoy Día’ al cantante, donde confesó que tenía problemas para dormir.

En esta segunda parte habló de su línea de productos para el cuidado de la piel de la mano de la empresa Kumiko. Y de aquel sistema que comenzó a trabajar hace dos años, en pleno encierro por la pandemia y el cual nos compartía en entrevista: el sistema llamado orbital audio.

Fue justamente describiendo este sistema, donde el sonido no solo se escucha, sino que se siente y te envuelve que le dijo a Usales lo siguiente:

“Hemos creado una tecnología, ya con patente, en donde para hablar en criollo y no ser muy técnico, vas a sentir que los instrumentos, de manera individual, vuelan en tu mente. Lo escuchas en auriculares, o dependiente qué tipo de sonido tengas en tu casa, o en el carro, y lo bonito de este es que hemos hecho estudios en donde afortunadamente muchos nos vamos a beneficiar”.

Fue luego de esa explicación donde Ricky le confesó a Quique algo que nos sorprendió a todos:

“Y digo muchos por aquellos que padecemos de ansiedad o depresión o inclusive personas que han estado dentro del espectro les ha dado calma”.

En marzo del 2020, cuando en exclusiva lo entrevistamos por la salida de Orbital audio, y la prueba con su tema ‘En Pausa’. Ricky también nos hablaba de la ansiedad, pero enmarcado en el encierro por la pandemia, y el desarrollo de este sistema como forma de sanar tanto desespero en el mundo.

“Lo único que he hecho toda mi vida era estar en un escenario, me estaba volviendo loco y no era yo el único…. Le hablé a mi equipo y le dije: ‘Yo no sé lo que va con esta pandemia, lo que yo sí se es que vamos a encontrar algo que va a ayudar a la gente a sanar, ¿qué es eso? No sé, pero acuérdense que así va a hacer’… Desde la intención inicial era crear algo para poder suavizar un poco la ansiedad que todos estamos viviendo”, nos dijo Ricky en aquel momento.

Aquello que nació hace dos años, como él mismo se lo dijo al presentador de ‘Hoy Día’, ya está patentado y listo para no solo escuchar música como si formáramos parte de ella, sino también como herramienta de muchas cosas, desde video juegos, como de apoyo para temas tan difíciles como el Alzheimer.

“Aunque comenzamos con la música, todo divertido, todo bonito, qué tal si podemos crear una aplicación, o trabajar un aplicación de bienestar, que se enfoca en la meditación… Hemos empezado a hablar con personas que trabajan en la salud y me dijeron: ‘Ricky, siento que aquí puede haber algo que puede ayudar a las personas que tienen Alzheimer, que en algún momento tuvieron algún derrame cerebral’. Es mucho lo que está pasando, los tentáculos son de un poder, son de sanación”, nos dijo Martin hace dos años en entrevista.

