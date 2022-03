Jomari Goyso muestra los calzones para demostrar que está vestido de pies a cabeza

Jomari Goyso mostró los calzones. El especialista en moda y belleza que forma parte del staff de presentadores de Despierta América dejó ver esta prenda de ropa íntima en una fotografía publicada en su cuenta de Instagram.

“¡¡Feliz jueves!! (Madre tuve que mostrar los calzones para que sepas que estoy vestido de pies a cabeza) lol #ootd #balenciaga #menfashion”, escribió el español.

Este divertido atrevimiento de Goyso ha recopilado más de 8,490 me gustas y varios comentarios.

Además, le dijeron: “Espero el siguiente post con el texto de tu mamá”. La madre de Jomari Goyso se ha ganado el cariño de los seguidores del español con sus divertidas apariciones en la cuenta de Instagram de su hijo. En diciembre del año 2021, los seguidores de Goyso se deleitaron con la dinámica y los divertidos momentos que él compartió junto a su familia mientras estuvo de visita en España.

Durante la visita del español a su tierra natal mostró diversos videos con varios miembros de su familia. Cocinar y comer era una de las actividades que más compartía con sus seguidores y allí su madre era una de las protagonistas de la situación.

Incluso, Goyso acusó a su madre de hacerlo engordar debido a las deliciosas comidas que prepara. Tiempo después reveló que tras haber regresado a Miami había bajado algunas libras que tenía de más:

“Feliz Lunes!!!! Si que he bajado 9 libras ya!!! Si que el #detoxbylia y el #waterpillbylia me ayudan muchísimo PERO TODOS LOS DÍAS hago ejercicio y como saludable!! (No como en casa de mi madre)”, precisó en ese momento.

Entre los videos publicados durante su estadía en su tierra natal, Goyso mostró la preparación de la tradicional tortilla de patatas, bizcocho de aceite de oliva, huevos rotos y sancocho.

Cuando anunció que ya tenía 9 libras menos, le dijeron: “Nada como unas patatas fritas y huevos rotos”, “Es q tu madre te ama, rico cocina”, “Dios te bendiga té sigo siempre eres un amor abrazos Dios te bendiga y bendiga tú linda mamá cuídate mucho” y “Cuando vuelvas a casa de tu mami que solo te hierva agua”.

