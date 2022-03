Una imagen de su hijo Ford junto a un hombre desata polémica para Pamela Silva y ella cuestiona: “¿Quién dijo que ése era el papá?”

A su paso por la alfombra de las 25 mujeres Más Poderosas de la revista People en Español, Pamela Silva “Primer Impacto”, comparte su momento favorito del día con Ford, y pone en duda lo que todo el mundo asumió: que el hombre en la foto de las redes sociales de su hijo era su padre.

“Todos los días Ford está que me vuelve loca pero de amor”, dice Silva sobre su hijo de casi 2 años.

Pamela Silva junto a su hijo Ford. / Univision

¿Cuál es tu momento favorito del día junto a Ford?

Mi momento preferido con Ford es, sin duda, recogerlo del colegio; yo creo que esos segundos cuando él corre a mis brazos, me hace olvidar todo los que no importa en la vida.

¿Cuál es el mayor reto que tienes con él?

El reto más grande ahora que ya a punto de cumplir los 2 añitos, que ya tiene su propia personalidad. Hoy, por ejemplo, se fue al colegio en una camisa de pijama porque quería ponerse esa camisa; entonces, hay días donde uno tiene la fuerza para pelear y otras mañanas que ¿sabes qué? ¡me resigné!, y dije “¡está bien, hijito!, vete con tu pijama al colegio hoy”.

¿Cuáles son tus prioridades en su educación?

Yo creo que lo más importante en criar a mi hijo y a todos los niños, creo que es el amor; esa sensación de seguridad y que tiene una familia que siempre lo va apoyar, no importa la decisión que tome y que sea un hombre de bien, un hombre de fe, y un hombre de valores.

Pamela Silva es reconocida por ser la conductora de Primer Impacto. / Cortesía

¿Le vas a dar un hermanito?

Yo soy tan cercana a mi hermana que me encantaría darle un hermanito, una hermanita a Ford; y la verdad que yo disfruté muchísimo mi embarazo, tuve un embarazo muy saludable gracias a Dios y si Dios otra vez me da ese regalo, me encantaría.

Pero, ¿tienes pareja?

No, no, todavía no; así que estamos trabajando en eso.

Hace poco sacaste unas fotos en las redes de Ford donde salía el papá…

¿Quién dijo que era el papá?

¿No era?

¡Ah, no sé! Capaz si o capaz no, ¡jajaja!

¿No lo vas a presentar?

No lo sé, lo estoy pensando. No sé si a la gente le interesa o no, porque tampoco es tan interesante; pero bueno, capaz y con el tiempo, como es parte de la historia de Ford, capaz llegue el momento adecuado.

