Roban caja con cabezas humanas de un camión en Denver

La policía de Denver informó sobre el robo de unas cabezas humanas que eran transportadas en un camión de transporte y que se encontraba estacionada en el vecindario de Central Park de Denver.



Hasta el momento se sabe que la mañana del jueves 3 de marzo “alguien” sustrajo la caja azul con blanco que estaba marcada con una etiqueta que decía “Espécimen humano exento” del interior del camión que la transportaba.



Los restos humanos, según las autoridades, se transportaban con fines de investigación médica.



En entrevista con el medio KDVR-TV, un vecino de Denver dijo que la noticia del robo fue: “Bastante impactante. Supongo que no veo que sucedan muchas cosas extrañas por aquí por lo general, pero ya sabes, nunca se sabe”.



El robo de la caja con las cabezas humanas llega justo días después de que el Departamento de Policía de Denver revelara a través de su cuenta oficial de Facebook que “los delitos relacionados con vehículos, como el robo de automóviles y el robo de vehículos motorizados siguen siendo un problema en Denver”.



La noticia del robo no sólo movilizó a las autoridades, sino que provocó un sinfín de preguntas, sin respuestas por ahora, entre los vecinos de Denver quienes no logran entender por qué unas cabezas que eran transportadas con fines de investigación médica no eran custodiadas por un grupo de oficiales, sobre todo, qué hacía el camión de transporte estacionado.



Por ahora no se han realizado arrestos en torno al robo que escandaliza a Denver y los investigadores han pedido a cualquier persona que se encuentre con la caja o haya visto a “alguien” con el contenedor de plástico de color azul con blanco llame a Crime Stoppers de Metro Denver (720) 913-STOP (7867).

