Adamari López da la razón de por qué no habla de Evelyn Beltrán la novia de Toni Costa, porque su hija Alaïa no sabe que su padre ya está en pareja.

Así lo reveló Ada en la visita que hizo a ‘La Mesa Caliente’, el show de las 3/2 PM Centro de Telemundo, conducido por Giselle Blondet, Myrka Dellanos, Verónica Bastos y Alix Aspe.

Sin mucha vuelta, Myrka Dellanos le dijo lo siguiente: “Yo quería preguntar específicamente por la nueva pareja que tiene él, y aunque uno no quiera estar con un hombre, me ha sucedido a mí, si ese hombro enseguida empieza con otra persona es algo que me molesta, ¿cómo te sentiste tú?“.

¿Qué le contestó Adamari? Tajante, directa y terminó hablando en clave para explicar por qué respondía de este modo.

“Nuestra hija debe estar viendo el programa y es todo lo que puedo decir a respecto… Porque nadie sabe, nada más“, así Adamari dejó claro que aún Alaïa no sabe de la existencia de Evelyn, o por lo menos Toni no le comunicó que tiene novia.

Aunque hace muchos meses que ‘Chisme No Like’ reveló que Toni tenía novia y el nombre de la misma, fue recién hace dos semanas que el bailarín lo confirmó también en el mismo show, y luego en unas imágenes que compartió de la fiesta sorpresa de cumpleaños que le hizo a Evelyn.

¿Realmente Alaïa no sabe que su papá tiene novia? Por lo menos no de manera oficial. Por lo que pudimos saber, aún Toni no se habría sentado a charlar el tema con Alaïa y menos de presentarle a la mujer con la que hoy comparte su vida.

