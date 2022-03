Aseguran que figura de San Miguel Arcángel en Denver, sangró horas antes de que iniciara el conflicto entre Rusia y Ucrania

Para quienes son un tanto escépticos puede que la siguiente noticia les parezca algo más fake; sin embargo, para quienes son fervientes católicos podrían considerar este suceso como una “señal divina” respecto al conflicto bélico que se desató entre Rusia y Ucrania hace ya un par de semanas.

Según informan diversos medios, entre ellos el sitio de religioso acir prensa, el pasado 23 de febrero, una mujer de 57 años llamada Alicia Martínez, quien es originaria de Zacatecas, México, pero que desde hace ya mucho tiempo radica en Broomfield, Colorado, un suburbio de Denver, notó que una figura religiosa que tiene de San Miguel Arcángel comenzó a teñirse de rojo, de manera inexplicable.

Según cuenta Martínez y por lo que se puede ver en las fotos que se han vuelto virales de la imagen del Santo, todo su rostro y parte de su vestimenta se ve manchada de un líquido color rojo; la mujer asegura que se trata de sangre.

En Estados Unidos, una estatua de San Miguel Arcángel comenzó a emanar un líquido oscuro que algunas personas dicen que sería sangre. Un video compartido en Facebook se volvió viral rápidamente https://t.co/KaWQozVQmH — ACI Prensa (@aciprensa) March 8, 2022

Esto también lo creen muchos otros fervientes católicos quienes encuentran que pudiera haber relación con lo que está ocurriendo en esta parte del mundo, ya que justamente este fenómeno hasta ahora inexplicable, pues ocurrió tan solo horas antes de que se diera a conocer el estallido entre la guerra entre rusos y ucranianos y además, como curiosidad, San Miguel Arcángel es el santo patrono de la ciudad de Kiev.

“Mientras hablaba con una amiga por teléfono, una de mis compañeras de cuarto llamó a la puerta de mi habitación y me dijo que viniera rápido. Le pregunté qué estaba pasando, pero ella estaba parada allí temblando”, indicó Alicia.

Fue entonces cuando vio que su estatua de San Miguel parecía sangrar por el lado derecho de su cabeza. “No está llorando… Está sangrando por la frente. (La sangre) pasa alrededor de sus ojos. No entra en sus ojos. Estaba goteando como cuando te cortas y la sangre gotea; así fue”, aclara Martínez.

La mujer también indicó que en ese momento, cuando vio la figura del santo, sintió alivio. Además, llamó a un amigo sacerdote que tiene en México, quien le explicó que no era nada malo, simplemente le pidió que rezara más y que por dicho acto, su casa estaba bendecida.

Otra amiga de Alicia también le comentó que la supuesta sangre no dejaría de fluir hasta que llegara a la cabeza del demonio que está pisando San Miguel Arcángel. Efectivamente, durante una semana salió emanando líquido rojo de la figura que mide no más de 76 centímetros y justo paró cuando esta llegó a la testa del diablo.

Iglesia de Denver investiga ya el caso del San Miguel Arcángel del que emanó supuesta sangre

Mark Haas, director de relaciones públicas de la Arquidiócesis de Denver, le dijo a CNA el pasado 7 de marzo que la Arquidiócesis “ha sido recientemente informada de este reclamo y lo investigaremos”.

Alicia, quien había publicado un video de la figura religiosa con el rostro ensangrentado en Facebook, decidió bajarlo de la plataforma debido a que recibió muchos comentarios de personas que aseguraban que todo fue un invento con tal de ganar dinero o fama.

“Lo que estaba viendo era algo real. Fue algo que no tiene explicación. Esto no es fraude. Esto no es hacerse famoso. Nada de eso. Sé que es algo divino de Dios que no le pasa a todo el mundo”, concluyó.

