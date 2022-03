Raúl González y Carlos Calderón le hacen la competencia Ricky Martín: Astrid Rivera les dijo que prefiere al boricua

Raúl González y Carlos Calderón movieron su cuerpo al ritmo de “Livin la vida loca“, una de las canciones más famosas de Ricky Martín, el cantante y actor puertorriqueño. Los conductores de Despierta América sorprendieron a los televidentes y a los seguidores de Instagram del programa con sus movimientos de caderas.

“¡Cuidado @ricky_martin ! Te salió competencia @raultvgonzalez y @carlitoscalderon“, escribieron en la cuenta del programa al compartir el video. Entre los comentarios que generó este divertido baile por parte de los presentadores del show matutino de Univision destaca el de Astrid Rivera, también conductora del programa.

“Están contratados. Pero si me ponen a elegir me voy con mi monumento boricua“, dijo la también productora del show.

Estos son algunos de los demás comentarios que generó el divertido momento de baile protagonizado por González y Calderón: “Raúl baila más“, “Ustedes son los mejores. Definitivamente“, “Carlos Calderón si baila bien y es un buen periodista“, “Se pasan chicos, muy bien“.

Al público que sintoniza día a día Despierta América le agradan los divertidos momentos que se pueden generar dentro del programa y constantemente lo manifiestan mediante los comentarios de las publicaciones que hace el show en su cuenta de Instagram.

Esta semana cuando se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, en Despierta América sorprendieron a una de sus presentadoras de una manera que emocionó al público: Fracisca Lachapel apareció en las pantallas de Time Square.

La dominicana rompió en llanto al momento de dar sus palabras de agradecimiento tras el momento: ”Yo me acuerdo de esa Francisca que caminaba por las calles de New York, que vendía ollas, que estaba perdida, que no sabía qué iba a pasar con su vida, que tenía el sueño de una vida mejor para ella y su familia, y Diosito me escuchó por muchas veces que yo me sentí sola”, dijo la conductora.

Este momento causó emociones en los seguidores del programa quienes no dudaron en manifestar sus sentimientos:

”Cuánto lloré con Francisca hoy… Wow es un orgullo mujer valiente guerrera ejemplo de superación… Muchas felicidades”.

”Felicidades Francisca, este país es para luchadores, con Dios todos es posible”.

”Yo soy más llorona felicidades Francisca eres un ejemplo de superación y trabajo honrado Dios te bendiga”.

