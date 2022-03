Un bebé es hallado casi inconsciente en la habitación de un hotel de Oregon tras pasar cuatro días solo

La policía de Oregon dio a conocer que un bebé de 6 meses fue hallado prácticamente inconsciente al interior de un hotel de la ciudad, mientras que la madre del menor de edad, de 28 años, estaba muerta.



Fue durante un cateo de control de bienestar que los oficiales pudieron ayudar al bebé que se encontraba atado a un asiento de automóvil y a nada de perder la vida.



Según el Departamento de Policía de Springfield, el menor estuvo atado al asiento por cuatro días, después de que su madre muriera por una aparente sobredosis de heroína.



El bebé fue llevado de manera urgente a un hospital cercano donde recibió un tratamiento oportuno que le salvó la vida; según la policía, el menor de edad sufrió una deshidratación severa, desnutrición y una dermatitis severa provocada por el pañal sucio.



Después de pasar unos días en el hospital, funcionarios de las instalaciones dieron a conocer que el menor de edad reaccionó de manera favorable al tratamiento que se le brindó y que está listo para ser entregado al Departamento de Servicios Humanos de Oregón.



Por ahora la policía no ha dado a conocer si el menor de edad ya fue reclamado por algún familiar o si quedará bajo el resguardo de alguna asociación.



Tampoco han revelado el nombre de la madre quien fue declarada muerta en el cuarto del hotel de Oregón donde su hijo también estuvo a punto de morir de no haber recibido ayuda.



Esta no es la primera vez que se sabe que la vida de un menor de edad está en peligro por el consumo de drogas de sus padres. Semanas atrás se dio a conocer que unos padres de Colorado perdieron la vida durante una fiesta donde las drogas se hicieron presentes y un bebé fue rescatado de entre los cuerpos.

