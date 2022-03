Dicen que Raúl de Molina no soporta a Jomari Goyso y aportan supuesta evidencia en vídeo

Jomari Goyso estuvo compartiendo en sus redes sociales videos en los que expuso cómo se vivieron los ensayos de Premio Lo Nuestro desde la alfombra magenta. Durante un breve recorrido sobre esta se encontró con Raúl de Molina, conductor de El Gordo y la Flaca. Quien al escuchar el saludo de Jomari dizque fingió una sonrisa, dizque por compromiso.

Sobre la relación de Jomari y Raúl siempre se ha dicho mucho. Algunos creen que en efecto no se llevan para nada, que no se soportan, que no se toleran, que simplemente se repelen. Mientras que otros creen que todo es parte de un show.

Cuando Jomari llegaba al programa para hablar de moda, estilo y dar su listado de los mejores y peores vestidos, el español discrepaba mucho con Raúl. Además discutían porque a Jomari Goyso no le gusta que le interrumpan cuando habla, sobre todo porque él suele escuchar y dejar que su interlocutor hable y brinde sus ideas y opiniones. El público siempre lo ha apoyado en esta cruzada de dejarlo hablar.

Pero más allá de lo que se diga, nadie sabe a ciencia cierta si es que se llevan bien o mal. Los únicos dueños de esa verdad son Jomari y Raúl de Molina. El resto mientras tanto disfruta con la especulación, que ellos también alimentan entre lo que algunos creen que son simplemente bromas que forman parte del show televisivo.

Aquí el video en el que incluso titulan: Raúl de Molina no soporta a Jomari Goyso y así lo dejó en evidencia.

