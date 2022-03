Rubén Blades respondió a la polémica de Residente y J Balvin: “No le pongan atención a esas cosas”

Rubén Blades ha expresado su opinión acerca del conflicto entre Residente y J Balvin. El cantautor panameño manifestó su pensamiento con unas pegajosas rimas y un video con edición que publicó en sus redes sociales.

“Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios y ese conflicto ajeno hoy me obliga un comentario. Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro, aconsejo a René porque lo quiero como hermano: cuando a veces la rabia a mi razón enrosca me digo ‘Rubéncito águila no caza mosca’, rapea el artista.

“No es amor y cariño, es amor y control, dejar que el niño chille a veces es mejor. Hay una verdad vieja que solo el bueno aprende, el oro jamás compra a quien su alma no vende”, continúa el intérprete de “Amor y control”.

“Al ánimo caldeado recomiendo darle fin, cálmense escuchando el álbum del año ‘Salswing'”, concluyó.

Blades, además de cantar, lució una camisa negra con letras blancas que dicen: “no le pongas atención a esas cosas”.

¨No le pongan Atención a esas Cosas¨

—

[El 14 de mayo Salswing! en el Coliseo de Puerto Rico, con Roberto Delgado Big Band] pic.twitter.com/ymsfVPoxtn — Rubén Blades (@rubenblades) March 11, 2022

¿Por qué Rubén Blades reacciona?

La rivalidad entre Residente y J Balvin surgió cuando el colombiano invitó a boicotear los Grammy Latino 2021 debido a que, a su juicio, el género urbano no estaba recibiendo el reconocimiento que merece.

“No nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión, y nada contra todos los géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, escribió J Balvin en su cuenta de Twitter y luego lo eliminó.

En la respuesta que Residente le dio el rapero boricua argumentó qué en esa ceremonia de premiación se le iba a rendir homenaje a Rubén Blades, uno de los artistas latinos más reconocidos en el mundo. En ese momento Rubén Blades quedó, quizás sin querer, involucrado en el conflicto entre ambos artistas.

Sigue leyendo: Residente ataca fuertemente a J Balvin: “Es un imbécil con tinte de cabello”

Ricardo Montaner sobre Residente y J Balvin: “dos colegas se ensañan hasta sacarse sangre”

Esta es la mansión en California que Residente compró hace dos años

Aseguran que Residente le tiene envidia a J Balvin