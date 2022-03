Aseguran que Residente le tiene envidia a J Balvin

Luego de que Residente publicara su participación en las famosas sesiones del productor argentino Bizarrap en la que le dedicó fuertes palabras al cantante colombiano J Balvin, muchas personas han criticado al rapero boricua por esta situación.

Entre muchas otras cosas, Residente aseguró que J Balvin es un “imbécil” en la canción de más de 8 minutos dividida en tres actos, siendo el último en el que se refiere directamente el intérprete colombiano. “No entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida. Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadenas de perro en el cuello”, canta Residente.

Debido a esta situación, se han generado cientos de comentarios en las redes sociales y muchas discusiones al respecto. En una publicación que Telemundo hizo sobre la disputa entre estos dos artistas del género urbano muchas personas dejaron sus opiniones al respecto.

Los usuarios de las redes sociales manifestaron que Residente es un “envidioso” y un “resentido”. Ambas palabras fueron algunas de las que más se repitieron.

“La envidia hace verdaderos pobres resentidos”.

“Lo mata la envidia”.

“Creo que es pura envidia de Residente causa polémica con esto porque es la única forma de estar vigente”.

“Creo que lo ama y esa es la rabia”.

“Un resentido social el Residente”.

La canción también generó la reacción de miembros de la industria musical. Tal es el caso del cantautor Ricardo Montaner, quien expresó su tristeza ante el hecho:

“He visto con tristeza como dos colegas (diferentes) se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón. Algún día entenderán, que no era necesario, haberse batido a duelo, haberse acribillado. Yo se que ustedes dirán que este papel no me toca, yo pienso que de la abundancia del corazón, habla la boca. Dense un abrazo queridos… No hace falta tanto frío… Los quiero, Ricardo”, escribió Montaner en su cuenta de Twitter.

