Andy Murray: Lo siento por Naomi, pero eso siempre ha sido parte del deporte

El tenis mundial volvió a arropar a Naomi Osaka, quien sufrió un pésimo episodio en el Indian Wells cuando recibió insultos racistas de parte de un grupo de seguidores estadounidenses. Debido a esto, la asiática paralizó el juego y rompió en llanto. No obstante, el experimentado tenista británico, Andy Murray, rechazó estos actos, pero también le hizo un llamado a Osaka para que aprenda a soportar estos momentos.

“Lo siento por Naomi, a la que le afectó mucho. Es algo que siempre ha sido parte del deporte. Supongo que tienes que estar preparado para eso de alguna manera y ser capaz de tolerarlo, porque ocurre regularmente en todos los deportes”, afirmó Murray a la prensa.

La tenista de 24 años, le pidió a la juez de silla que parara el encuentro y que expulsara la persona persona del estadio después de escuchar como le gritaba “Naomi, apestas”. No obstante, la misma no fue localizada y no pudo ser sacado del estadio.

Naomi Osaka se echa a llorar por los insultos emitidos en su contra por una minoría en el Indian Wells. "Apestas, Naomi", le gritaron. pic.twitter.com/lD4mN0fZUR — CNI – Centro de Noticias Internacionales (@CNI_Noticias) March 13, 2022

“En todos los partidos de baloncesto a los que he asistido, un jugador están tirando tiros libres y el público le abuchea. En el fútbol, un jugador va a sacar de banda o de esquina y la gente le insulta. Siempre pienso, ¿Cómo se permite? No se puede hacer. Si le haces eso a alguien por la calle o en otro trabajo, no se toleraría“, añadió Murray.

Murray, no solo habló del incidente con la joven tenista y ex número uno del mundo, sino que también resaltó que también ha vivido esos momentos; pero que el aprender a lidiar con esos momentos le sirvió para salir adelante.

“He jugado en ciertas atmósferas en el tenis, como las de la Copa Davis, fuera de casa, donde todo es especialmente intenso, y a veces se dicen cosas y no es cómodo. Aunque está mal que lo hagan, los deportistas se han acostumbrado o han sido capaces de lidiar con ello, aunque no sea algo agradable”, finalizó el tenista.

Murray, por su parte, se despidió del Indian Wells, después de caer el pasado domingo ante el número 33 del ranking atp, Alexander Bublik, con una pizarra de 7-6 y 6-3. Además, también reiteró que Rafael Nadal es el favorito para llevarse este certamen.

