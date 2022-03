Carolina Sandoval se baja el pantalón y muestra su hilo dental de encaje: pero detiene el video porque su mamá le pegó un buen grito

Parece que no todo le está permitido a Carolina Sandoval. Parece que no todas sus ocurrencias, por divertidas y atrevidas que sean son aprobadas por su mamá. Y es que aquí hubo susto y regaño por partes iguales. La Venenosa se estaba bajando los pantalones, dejando a la vista su hilo dental de encaje para ponerse a bailar, cuando tuvo que parar el video porque su mamá, sí, su mamá le pegó tremendo grito. Hasta ahí llegó todo, no tuvo ni chance de hacer un meneito. E incluso el Chef James reaccionó con un mensaje de: “¡Ay Dios! Aqui habemos gente menor de edad”.

La intención de Carolina Sandoval fue muy clara y así lo cuenta en el texto de su publicación: “Conste que tuve que la intención de hacer el #trending polémico de #anitta“.

Y ojo que esto es lo que Carolina Sandoval pretendía hacer antes del: “Ni se te ocurra”, de su mamá. Aquí una muestra: https://youtube.com/shorts/5_oRLxYvl24?feature=share

Jackie Guerrido por su parte pide que dejen que Carolina Sandoval sea libre de hacer el Anitta Challenge. ¿Y si el público lo pide, será que La Venenosa cae al piso y empieza a mostrar lo bien que se le dan los mivimientos pélvicos a ella también? Astrid Rivera también respondió y dice que ella lo hará en lugar de Carolina Sandoval.

Pero, ante la propuesta de Jackie Guerrido ya hay respuesta: “Mi madre es una cosa seria”. Y aunque no es un sí concreto, tampoco parece ser un no rotundo. “Ya hablo la jefa”, comentó otro fan de Carolina Sandoval. Y es así parece que algunos aceptan que esto no sucederá. Pero hay quienes no pierden la esperanza.

Otra seguidora contó su experiencia con el intento de hacer el baile de Anitta: “Me pasó, pero con mis hijos me agarron con las manos en la masa, ¿qué digo?, con las manos en el piso y la risa de ellos no era normal”.

