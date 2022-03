Carolina Sandoval se deja ver desnuda en el espejo de su baño y todo para revelar cuánto pesa

Carolina Sandoval se ha quitado la ropa para poder subirse a la báscula que tiene en su baño. Un espejo a su espalda expuso la desnudez de su silueta. El mensaje de Carolina vuelve a ser claro: no permitas que tu peso o figura sea utilizado en tu contra para que otros se burlen de ti. La aceptación es importante para “La Venenosa”, de ahí que ella misma sobrepase sus límites.

Con el video dejó además estas palabras escritas en su publicación de Instagram: “Que nadie te haga sentir de menos por pesar más… Recuerda, vales por lo que llevas dentro no por lo que se ve por fuera. Ser bella es más que tú cintura, tus caderas y tus piernas”.

Con el video hasta El Gordo y la Flaca se ríe con Carolina Sandoval, antigua panelista de Suelta La Sopa. Tras su salida del programa que meses después terminó cancelando Telemundo, la venezolana sólo ha ido consolidándose en las redes sociales. Cumpliendo metas y posicionandose como entretenedora. Al principio no fue fácil, recibió desde buena a muy mala prensa por su estilo. Sin embargo, con el pasar del tiempo muchos han ido entendiendo su propósito. Esto incluso la llevó a la Casa Blanca. Y así mismo su imagen en las redes sociales la ha ido empoderando, tanto que hay varios programas de televisión que la han invitado o que hasta la han buscado para que vuelva a la televisión. Sin embargo, La Venenosa, no quiere volver a la pantalla chica. No quiere limitarse.

Ahora sobre su imagen y su peso esto es lo que agrega la periodista: “Y créanme que se los está diciendo alguien que ha vivido en distintas tallas y ninguno de mis “pesos”, llamenlas libras de más o de menos me ha hecho mejor o peor”.

De su mensaje es también importante recordar que su intención es llegar a las niñas y niños que suelen ser víctimas de bullying por cómo se ven. Algunos ante este tipo de violencia han perdido la batalla y caído en el suicidio: “Este mensaje va para todas las niñas y niños que andan buscando ser aprobados y tratan de lucir una supuestamente perfección basada en el ‘cuánto pesas'”.

Concluye su publicación con este mensaje: “Ámense, hagan lo que deseen: ejercicios, masajes, pero no porque esta de moda háganlo por ustedes o por un estilo de vida, porque la vira es más que eso. Posdata: Pueden creer que existen datos de niñas y Chicos que pierden su autoestima y a veces hasta du salud y su vida por lo que dice una “balanza””.

