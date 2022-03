Elon Musk se burla de las personas que apoyan a Ucrania, al menos eso dejó ver su último tweet

El CEO de Telsa, Elon Musk, se encuentra en medio de la polémica después de que compartió con sus más de 77, 6 millones de seguidores de Twitter un meme en torno a Ucrania.



Si bien el genio de la tecnología se ha mostrado a favor de Ucrania y lo ha externado en diferentes ocasiones a través de diversos medios de comunicación como lo hizo el pasado 5 de marzo con el lema “Mantén fuerte a ucrania” o bien haciendo alarde sobre lo que un gran número de rusos cree “También mis condolencias al gran pueblo de Rusia que no quiere esto” recientemente parece haber apuntado a quienes apoyan al gobierno de Zelenski.



Musk compartió un meme donde parece que se está burlando de las personas que actualizan su imagen de perfil de las redes sociales con una bandera ucraniana u otras banderas relacionadas con temas de LGBTQ+.

De acuerdo con los seguidores de Elon Musk, en medio de la imagen está el meme NPC Wojak que según el medio KnowYourMeme.com se trata de un personaje que representa a las personas que no piensan por sí mismas o son incapaces de tener un diálogo interno.



Además,el término NPC significa personaje no jugable y está tomado de la cultura de los videojuegos.



Si bien su último mensaje ha hecho sentir a los seguidores de Ucrania incómodos, también hay que resaltar que no es la primera vez que Elon Musk “bromea” a través de memes con temas sensibles o muy serios, como el que recientemente hizo sobre Netflix.



“Netflix está esperando a que termine la guerra para hacer una película sobre un chico negro de Ucrania que se enamora de un soldado ruso transgénero”, escribió.



Por ahora la ola de críticas no han parado en contra de Elon Musk y se espera que en breve salga el CEO de Telsa a aclarar su polémico meme, aunque cientos de seguidores creen que dejará pasar (una vez más) los comentarios en su contra y en un par de días volverá a levantar polémica.



