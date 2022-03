La esposa del juez de la Corte Suprema admite haber asistido al mitin de Trump el 6 de enero

La esposa de Thomas Clarence, juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, reconoció por primera vez haber participado en el mitin del expresidente Donald Trump el pasado 6 de enero de 2021, pero indicó que no se unió al ataque al Capitolio como han sugerido en diferentes medios de comunicación.



Ginni Thomas, quien ha sido reconocida por ser una destacada activista conservadora por derecho propio, señaló que asistió a la manifestación que llevaba por nombre “Stop the Steal” con el único fin de alzar la voz por aquellos preocupados por la democracia de la nación.



“Hay cuestiones sustantivas importantes y legítimas sobre el logro de objetivo como la integridad electoral, la igualdad racial y la responsabilidad política que un sistema democrático como el nuestro necesita para poder discutir y debatir racionalmente en la plaza política. Me temo que estamos perdiendo esa capacidad”, dijo Ginni Thomas.



La esposa del juez de la Corte Suprema, de 65 años, aprovechó para negar que ayudó a planificar o financiar la manifestación.

De acuerdo con el Daily News, Ginni se sacudió la ola de señalamientos que hay en su contra: “No jugué ningún papel con los que estaban planeando o dirigiendo los eventos del 6 de enero”.



El medio antes mencionado también informó que Thomas aprovechó para desmentir la cantidad de calumnias que se han creado a su alrededor, como, por ejemplo: “Hay historias en la prensa que sugieren que pagué o arreglé los autobuses. No hice nada”.



Ginni Thomas argumentó a su favor que asistió a temprana hora a la manifestación, incluso antes de que Donald Trump hablara, debido a las bajas temperaturas que se presentaron aquel día.



El portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, según el medio citado, dijo no tener comentarios sobre los informes de la esposa del juez de la Corte Suprema.



Pese a que Thomas dijo estar decepcionada por la violencia que se vivió en el Capitolio se limitó a criticar a la multitud de partidarios de Trump que sí participaron de manera violenta en el asalto.



