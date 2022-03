Hispano Darwin Núñez le dio la clasificación al Benfica ante Ajax a los cuartos de final de Champions League [Videos]

Un espléndido gol de cabeza del uruguayo Darwin Núñez en la segunda parte le dio al Benfica el pase a los cuartos de final de la Champions League frente a un Ajax que dominó el partido, pero que le faltó pólvora en los metros finales.

El conjunto holandés, favorito para pasar la eliminatoria, rondó el área de Odisseas Vlachodimos por izquierda, por derecha, por arriba y a base disparos lejanos, pero el esquema defensivo planteado por el entrenador Nélson Verissimo surtió efecto.

Un síntoma de la falta de acierto del Ajax en los metros finales fue el papel de Sébastien Haller. El franco-marfileño, máximo goleador de la fase de grupos, estuvo desaparecido y fue incapaz de rematar a portería. El gol de Núñez en el 72, en parte gracias a una mala salida del portero André Onana, tumbó definitivamente al Ajax.

Las tablas del encuentro de ida (2-2) y la eliminación del valor doble de los goles marcados fuera de casa en caso de empate convirtieron el duelo de Amsterdam en una eliminatoria a partido único. Tras un par de tímidos intentos al comienzo del partido, los hombres de Verissimo aplicaron una estrategia de resistencia numantina.

La defensa del Benfica estuvo fina, especialmente a la hora de adelantar la línea para hacer caer a los delanteros locales en posición antirreglamentaria. El juez de línea anuló justamente un gol de Haller en el minuto 7 por fuera de juego de Tadic.

El mayor peligro del Ajax vino de la mano de las internadas del serbio por la izquierda. Las otras dos fuentes de oportunidades de los locales llegaron con balones aéreos y disparos lejanos. El mexicano Edson Álvarez impuso sus 1,87 metros en varios duelos aéreos, aunque no encontró portería. Steven Berghuis mandó demasiado arriba un latigazo desde fuera del área en el 26 y, poco después, no controló bien un excelente pase de Tadic.

Cuando los remates a puerta llegaron, el portero Odisseas Vlachodimos atajó o despejó la pelota con acierto. Al filo del descanso, un duelo aéreo entre el arquero del Ajax Onana y Nicolás Otamendi terminó con el argentino en el suelo y siendo atendido por los servicios médicos, aunque pudo seguir jugando.

El entrenador del Benfica, consciente del daño que Tadic hacía por la izquierda, introdujo en el descanso a Soualiho Meite en lugar de Adel Taarabt. El cambio surtió efecto, pues desde entonces el serbio no pudo internarse tan fácilmente hacia la línea de fondo.

El guión de la primera parte se repitió en los primeros diez minutos de la segunda, con el Ajax metiendo miedo, aunque el club portugués tuvo una de las mejores ocasiones en el 56. Otamendi peinó el esférico con la testa, Vertonghen cabeceó y la pelota se paseó por el área pequeña de Onana sin encontrar rematador.

El Ajax siguió dominando, buscando una y otra vez a Haller. El franco-marfileño no fue capaz de sacarse de encima el férreo marcaje de la defensa del Benfica e, incapaz de ejecutar los remates finales, se vio obligado en más de una ocasión a pasarle la pelota a otro compañero.

El gol vino en el 77, gracias a una falta desde el borde del área colgada por Grimaldo. Darwin Nuñez se elevó sobre el cielo de Amsterdam, le ganó el duelo aéreo al central Timber y al portero Onana, que salió en falso, y coló el esférico en el fondo de la red, haciendo saltar de alegría a los 5.000 espectadores portugueses que acudieron al Johan Cruyff Arena.

El uruguayo fue sustituido pocos minutos después por molestias musculares, mientras Ten Hag hizo un doble cambio para meter pólvora en el ataque, introduciendo a Davy Klaassen y a Brian Brobbey.

No sirvió para nada, pues las arremetidas finales del Ajax dejaron ver que el desgaste físico demostrado a lo largo de toda la noche le pasó factura. Haller, que no tuvo su noche, desperdició la posibilidad de un remate de cabeza en el minuto 89.

De esta manera el Benfica logra su clasificación a los cuartos de final de Champions League por primera vez desde la temporada 2015-2016. En aquella oportunidad despacharon al Zenit ruso en octavos y posteriormente cayeron ante Bayern Munich.

