Jennifer López luce cuerpazo en lencería de encaje para una campaña de Dolce & Gabbana

Foto: Matt Winkelmeye for dcp. / Getty Images

Jennifer López volvió a encender las redes sociales este martes, ahora con las imágenes de su última campaña de gafas para Dolce & Gabbana.

La estrella musical, de 52 años, se unió al modelo británico David Gandy, de 42, para aportar a la campaña una “sensualidad atemporal”, según se explicó en un comunicado de prensa.

Para las imágenes promocionales, López luce una lencería negra de encaje y variedad de armazones de la colección. Gandy se mantiene clásico, ya sea con un atuendo monocromático o con una chaqueta blanca abotonada y negra.

El dúo fue seleccionado, según la información revelada por la marca, “porque encarnan perfectamente el mundo de Dolce & Gabbana”. López compartió imágenes de la campaña en sus redes sociales.

“La campaña cuenta con la presencia extraordinaria de la estrella del pop y actriz Jennifer López, con su personalidad poderosa y su lenguaje artístico único”, se explica en el comunicado. “Junto a ella, David Gandy, el modelo británico reconocido mundialmente como uno de los rostros icónicos de Dolce & Gabbana, interpreta la elegancia y el estilo de la marca”. View this post on Instagram A post shared by Dolce&Gabbana (@dolcegabbana)

La marca de moda diseñó la campaña, fotografiada por Mert Alas y Marcus Piggott, para mostrar “no solo accesorios, sino verdaderas declaraciones de la personalidad única del usuario”.

La nueva colección de anteojos incluye diseños que debutaron durante el desfile Primavera-Verano 2022 inspirados en la estética audaz de principios de la década de 2000, que incluyen marcos sofisticados de ojo de gato, estilos de gran tamaño y formas de piloto.

También te puede interesar: