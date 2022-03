Adriana Louvier habla sobre sostener una relación abierta y ser “swingers”

Adriana Louvier estrenará a finales de marzo la cinta “Dos Más Dos”, en la que se aborda el tema de las parejas “swingers”; y aunque la actriz confiesa que no lo haría en la vida real, ya tuvo la oportunidad de vivirlo a través de la ficción.

“Habla de las relaciones abiertas y de la posibilidad que se plantea una pareja de hacer ‘swinger’, de pronto; pero es una comedia, una comedia romántica. La verdad no (lo haría), pero por eso está increíble que exista la ficción para que uno pueda hacer cosas que no harías en la vida real“, aseguró la actriz mexicana.

La mexicana da el visto bueno a Jerónimo Rodríguez, esposo de Marimar Vega, y hasta comparte consejos de amor con su amiga. “Sí están muy contentos, están muy felices, creo que él es un hombre increíble”.

“Entre amigas, obviamente, platicamos y nos aconsejamos cosas como todas las personas, pero pienso que cada quien tiene su forma de llevar una relación. Creo que ellos se llevan increíble y eso es lo más importante; se quieren, se respetan, tienen y sienten paz estando uno con el otro y mucho amor, y como amiga eso es lo que a mí me importa“.

Adriana confiesa que el apodo “Cara de Ardilla” que le dio Paola Núñez en la telenovela “Amor en Custodia” la ha dejado marcada de por vida y se reavivó desde hace unos meses que la telenovela se volvió a transmitir en televisión abierta, tras 17 años de su estreno.

“Y la gente me sigue diciendo ‘ardilla’, ¡que horror! y le digo a Paola Núñez ‘o sea ¡te odio!’, pero en buena onda”. Agregó: “La amo, la amo con locura, pero se me quedó el apodo para el resto de (la vida). Todavía de repente en las redes sociales o en la calle la gente me dice (así)”.

