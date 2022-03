Alexa Dellanos deja poco a la imaginación posando de frente y de espaldas en minibikini desde la piscina

Alexa Dellanos es una mujer que se muestra muy libre y sensual en cada una de sus publicaciones de Instagram. Día con día, la hija de la periodista Myrka Dellanos comparte fotos y videos enfundada con prendas que causan gran impacto entre sus seguidores de la famosa rede social.

Hace unos días, la influencer de moda y estilo de vida subió una serie de fotografías que dejaron poco a la imaginación debido a que la joven aparece posando de frente y de espaldas en una piscina, usando un minibikini color blanco que solo cubre lo indispensable de su voluptuosa “pechonalidad” y retaguardia.

“Quédate despierto toda la noche conmigo, es mi lenguaje de amor ✨”, escribió al pie de las imágenes que tienen hasta el momento 142 mil corazoncitos rojos y toda clase de buenos comentarios.

En otras instantáneas, Alexa Dellanos se mostró con un sexy atuendo compuesto por calcetas, zapatos deportivos, top y minifalda, misma que levantó un poco para exhibir su short y con ello lucir sus caderas de tentación. View this post on Instagram A post shared by Alexa Dellanos (@alexadellanos)

