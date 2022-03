Martha Higareda responde a Yanet García tras supuesta infidelidad de su ex Lewis Howes con la actriz

Parece que ni ser la Chica del Clima más sensual del mundo pudo ayudarle a Yanet García para retener a su ex, Lewis Howes, quien supuestamente la engañó con Martha Higareda.

Actualmente la actriz postea fotos románticas con el ex jugador profesional de futbol americano, sin embargo, hace unos meses él salía con la regiomontana y todo parecía ir perfecto. Luego se especuló que Martita le había bajado el galán, pero todo quedó en rumores.

Ahora, fue García quien a través de sus stories de Instagram reaviva este rumor, al contestarle a una fanática sobre las infidelidades.

La usuaria le escribió: “Acabo de terminar con mi ex y ya sale con alguien, ¿qué hago?”.

Y Yanet respondió: “Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha. Te recomiendo que te enfoques en ti y que no salgas con alguien solo para llenar el vacío. Es súper importante sanar antes de empezar una relación, yo me mudé a NY, un sueño que tenía desde pequeña”, redactó. View this post on Instagram A post shared by Celeste Rubí (@rubiconilatina)

Ante esto, el programa ‘Venga la Alegría’ buscó a Higareda para que mostrara su punto de vista y dijo que esa versión es errónea.

“Es muy triste que lo plantee así porque obviamente eso no es verdad. Lewis es una persona muy íntegra y cada vez que él tiene una relación, él se mantiene con esa persona y con esa relación, se me hace muy raro que ella cuente esa historia porque, pues así yo lo puedo decir con todas sus letras: Es mentira”, indicó. View this post on Instagram A post shared by Venga la Alegría (@vengalaalegriatva)

