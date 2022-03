Latin AMAs 2022 reconocerán a Christian Nodal con el ‘Premio Evolución’

Christian Nodal, considerado líder de una nueva generación de la música regional mexicana, recibirá el ‘Premio Evolución’ durante la séptima edición de los Latin American Music Awards (Latin AMAs), una ceremonia que tendrá lugar el próximo 21 de abril en Las Vegas.

“El premio ‘Latin AMAs Evolución Extraordinaria’ se entrega a un artista joven que refleja cambio, crecimiento y velocidad en su carrera logrando alcanzar éxito de manera acelerada en poco tiempo”, subrayó en un comunicado Telemundo, la organizadora del evento.

Christian Jesús González Nodal, su nombre de pila, irrumpió a los 17 años en la escena musical con una fusión del sonido clásico del mariachi y toques de acordeón.

“Adiós Amor”, el primer sencillo de Nodal, de 23 años, lo lanzó a la fama tanto en México, Estados Unidos, Latinoamérica y España, y “esto le ha brindado al mundo de la música mexicana un nuevo giro a este sonido reconocido mundialmente, convertido ahora por este talentoso artista en ‘Mariacheño'”, agregó la cadena hispana.

Por otro lado, el intérprete de “Botella tras Botella” también cantará durante la ceremonia, al igual que lo hará la actriz y cantante mexicana Lupita D’Alessio, quien recibirá el ‘Premio Leyenda’ por su trayectoria de más de 50 años “que ha consagrado con gran tenacidad y fuerza”, según anunciaron los organizadores.

Otros cantantes que han recibido el ‘Premio Evolución’ anteriormente son Maluma, en 2018, Becky G, en 2019, y Ozuna el año pasado.

La gala tendrá lugar el 21 de abril en el Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas y se retransmitirá en directo por Telemundo.

En estos galardones Bad Bunny, con diez nominaciones, y Jhay Cortez, con ocho, parten como los grandes favoritos.

Les siguen con siete nominaciones cada uno J Balvin, Karol G y Rauw Alejandro; mientras que Camilo, Grupo Firme y Kali Uchis lograron seis candidaturas.

Los premios Latin AMAs se conceden por votación popular, al igual que los American Music Awards.

Las votaciones están abiertas en su página web, donde los fans pueden apoyar a sus artistas favoritos con la única limitación de un máximo de 25 votos por categoría, cada día. View this post on Instagram A post shared by Latin American Music Awards (@latinamas)

