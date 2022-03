Lupita D’Alessio será honrada en los Latin AMAs 2022 con el “Premio Leyenda”

Este 9 de marzo la cadena hispana Telemundo anunció que durante la séptima edición de los Latin American Music Awards, Lupita D’Alessio será honrada con el “Premio Leyenda”.

D’Alessio, que tiene una trayectoria de más de 50 años “que ha consagrado con gran tenacidad y fuerza”, además de recibir el reconocimiento, también deleitará al público con una actuación musical en la ceremonia que se celebrará el próximo 21 de abril en Las Vegas.

El estilo único de la llamada “Leona Dormida” la ha elevado como una de las mejores intérpretes de México y una estrella de la música en Hispanoamérica, aseguró el comunicado.

Su amplio repertorio, potente voz y fuerza interpretativa hacen de Lupita un ícono internacional de la música, cuya obra va más allá de generaciones y la hace merecedora al Latin AMAs “Premio Leyenda”, recalcó la cadena hispana.

El fuerte carácter interpretativo y temperamento de la artista, que este jueves, 10 de marzo, cumple 68 años, “han sido claves en cada una de sus canciones”.

Entre sus éxitos que se han convertido en clásicos en Latinoamérica están “Mudanzas”, “Acaríciame”, “Qué ganas de no verte nunca más”, “Ese hombre”, “Como tú” y “Lo siento, mi amor”.

Nacida en la Ciudad de México, Guadalupe Contreras Ramos, su nombre de pila, inició su carrera musical a muy temprana edad con pequeñas intervenciones en un programa conducido por su padre en Tijuana, Baja California.

D’Alessio sigue vigente con el lanzamiento de su más reciente álbum a finales del año pasado y con su gira “Aquí estoy yo”, que inició en México y próximamente volverá a los escenarios de Estados Unidos, con más de 12 presentaciones confirmadas para este año.

“El Latin AMAs ‘Premio Leyenda’ se otorga a un artista que con la sola mención de su nombre evoca una imagen vívida y vibrante. Un artista que ha alcanzado el éxito y ha resistido la prueba del tiempo”, subrayó Telemundo.

En estos galardones Bad Bunny, con diez nominaciones, y Jhay Cortez, con ocho, parten como los grandes favoritos de los Latin AMAs.

Les siguen con siete nominaciones cada uno J Balvin, Karol G y Rauw Alejandro; mientras que Camilo, Grupo Firme y Kali Uchis lograron seis candidaturas.

La gala tendrá lugar el 21 de abril en el Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas y se retransmitirá en directo por Telemundo. View this post on Instagram A post shared by Latin American Music Awards (@latinamas)

