Chiquis Rivera confiesa su lucha interna: es adicta a la comida

Chiquis Rivera confiesa qué es lo que quiere que todos aprendan después de leer su último libro “Invencible”, donde además comparte cómo lucha contra una adicción por la comida y qué le ayuda para combatirla.

¿Cuál es el mensaje principal que quieres transmitir con tu libro?

Más que nada, que no ignoremos el «sixth sense» (sexto sentido) que todos tenemos porque a veces siento que quizás por amor, de querer ser amadas, que nos amen, de no estar solas, aceptamos cosas que no debemos.

“You know settle to settle; o sea, como decir, voy a estar con esta persona para no estar sola y no debe ser así; es realmente amarnos y saber qué nos merecemos y no aceptar nada menos. Más que nada quiero que aprendan eso en todos los aspectos, no nada más en el amor, no nada más en la vida personal sino en los negocios también, no ignorar esos focos rojos, don’t!”.

En el libro hablas de tu adicción a la comida, ¿cómo ha sido esa relación?

Ha sido muy difícil esa relación con la comida, de decir, ok, entender que no nada más porque estoy triste tengo que comer unas papitas fritas que son lo que más me encanta o you know, un milkshake, que antes usaba eso porque me hacía sentir bien, pero luego días después me sentía mal.

¿Qué te ha ayudado a combatir esta adicción?

A mí lo que me ha ayudado mucho es el ayuno intermitente, me ayuda muchísimo. Comer a ciertas horas y decir ok, de lunes a viernes voy a comer bien, lo más saludable que pueda, y ya el fin de semana me voy a dar mis gustos, me voy a dar que si quiero comer pasta…

“Y también siempre tomar en cuenta que sí voy a comer esas cosas, pero tampoco no tanto, no me voy a atascar; es más decir ‘éste es el plan’, tener un plan, un plan para todo te ayuda en tu vida, en todos los aspectos”.

