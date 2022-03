Premios Oscar: todos los nominados recibirán una bolsa de regalo de $100,000 dólares. Te decimos qué incluye

Ya casi es la entre de los Premios de la Academia en su edición número 94, la cual se llevará a cabo el 28 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Aunque en este evento solo se les darán estatuillas doradas a los ganadores, la realidad es que todos los nominados recibirán un interesante premio: una bolsa de regalos que contiene más de $100,000 dólares en productos y servicios de alta categoría.

Dicha bolsa de regalos tiene el nombre de ‘Everyone Wins’ (todos ganan).

A continuación, te compartimos los productos y servicios que vienen incluidos en la bolsa de regalos:

–Una parcela de tierra en Escocia

–Granos de palomitas de maíz gourmet Opopop

–Galletas Bahlsen

–Cuidado de la piel con CBD nanoamplificado de HempHera Kosmetikos

–Suplementos de Longevity Labs

–Esenciales para el cuidado de la piel de Byroe

–Estancia con todo incluido en el Castillo de Turín en Escocia

–Aceite de oliva infundido en oro Ariti

–Productos corporales Art Lipo

–Set de regalo Chai Box

–Velas de lujo de Coal and Canary

–Miel de Manuka

–Un procedimiento de rejuvenecimiento facial con el Dr. Konstantin Vasyukevich

–Sesión de entrenamiento personal con Diego Sebastian

–Gomitas Elixinol para Dormir

–Kits rituales de bienestar Euka on-the-go

–Tres juegos de Exploding Kittens: Mantis, Throw Throw Avocado y Exploding Minions

–Productos de la Film Pin Society

–Estadía en el resort Puerta Dorada

–Bombas de baño Hotsy Totsy Haus + Devour Por Vida Blue Lux CBD

–Quitamanchas natural Jayde Home Essentials Spot Away

–Anacardos envueltos en nutrientes tostados marca Karma Nuts

–Sanación holística con Kayote Joseph

–Gestión de proyectos de Maison Construction

–Entrega de comida NutriFit

–Suministro para un año de base transpirable Oxygenetix

–Orca hinchable “SeaWorld Blows” de PETA

–Fragancia unisex de lujo Piper & Perro

–Pretzels cubiertos de chocolate belga oscuro

–Bebidas premium marca PRESS

–Una muñeca Qai Qai

–Agua mineral con gas natural San Pellegrino + maridaje de vinos finos

–Sesión de coaching de amor propio con Nicola

–Sérum antiedad Serucell

–Shinery Radiance Wash jabón de manos + limpiador de joyas

–Botella de Siempre Tequila

–Calcetines premium Sbu

–Difusor Relajante Soul Shropshire

–Cepillo para el cabello The Ultimate Detangler de Tangle Teezer

–Libro ‘Tree’ de Melina Sempill Watts

–Vodka Trust Me

–Productos de T-Time

–Gafas TurboFlex

–Termo Rover Bottle

–Peluches calentables Warmies

–Productos de Whipped Drinks

–Brownies Wunderkeks

–Libro ‘The Wizard’s Wish’ de Brad Yates

–Libro ‘Building a Legacy of Love’ de Christy Yates

–Concentrado anti-imperfecciones marca YOUTH

