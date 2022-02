Oscar 2022: 8 premios no se entregarán en vivo

La Academia de Hollywood está haciendo un cambio importante en los Oscar de este 2022: no todos los premios se entregarán en vivo.

En un intento por aligerar la gala y elevar los datos de audiencia tras los mínimos registrados en las últimas ediciones, se anunciarán 8 ganadores de las 23 categorías de los Oscar antes de que empiece la ceremonia televisada.

Aunque el cambio no se ha anunciado públicamente, el presidente de la Academia, David Rubin, comunicó la decisión en una carta enviada a los miembros de la organización que posteriormente circuló entre la prensa especializada en Hollywood.

“Con el fin de brindar más tiempo y oportunidades para el entretenimiento y la participación de la audiencia a través de la comedia, los números musicales, los paquetes de fragmentos de películas y los homenajes a las películas, se realizará un cambio en la producción del programa“, dijo Rubin.

“Al decidir cómo producir los Oscar, reconocemos que es un programa de televisión de eventos en vivo y debemos priorizar a la audiencia televisiva para aumentar la participación de los espectadores y mantener el programa vital, cinético y relevante. Este ha sido un tema importante de discusión durante bastante tiempo. Hacemos esto al mismo tiempo que recordamos la importancia de que nuestros nominados disfruten de una experiencia única en la vida”, agregó.

Las categorías que no se presentarán al aire son Mejor Documental, Mejor Edición, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido, Mejor Cortometraje, Mejor Corto Animado y Mejor Banda Sonora.

La presentación y los discursos de los primeros ocho ganadores se editarán y presentarán durante la transmisión en vivo de tres horas.

La 94 edición de los premios está bajo una inmensa presión para reforzar los índices de audiencia de la cadena de televisión ABC, donde los espectadores podrán sintonizar la ceremonia el próximo 27 de marzo.

La presión surge después del evento del año pasado, que resultó ser el menos visto en la historia de los premios, con solo 9,23 millones de espectadores, una caída del 51% de los 18,69 millones que sintonizaron los Oscar del año anterior.

En ese combate, incluso, los Oscar se aventuraron en abrir su votación al público por primera vez en la historia y reconocerán a la película más votada en Twitter, aunque no será un premio oficial como tal.

Además, este año, después de varias galas sin anfitriones, los productores recurrieron a Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes para que actúen como presentadoras.

“The Power of the Dog”, “Licorice Pizza”, “Coda”, “Don’t Look Up”, “King Richard”, “Nightmare Alley”, “Drive My Car”, “Dune”, “Belfast” y “West Side Story” son las candidatas al Oscar a la Mejor Película de este 2022.

