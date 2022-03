Se vuelve viral en TikTok el video de un joven que confesó que su novia le fue infiel ¡con sus padres!

Una de las cosas importantes en cualquier relación amorosa es que tu pareja se lleve bien o por lo menos, tenga una relación cordial con tu familia y viceversa, ya que de lo contrario, esto podría traer muchos conflictos que podrían desencadenar en un truene.

Sobre el tema se ha vuelto viral un video compartido en TikTok por el usuario @marcochavez15, quien una cautivado a millones de personas con su historia respecto a cómo la buena relación de su novia con sus padres terminó transformándose en algo completamente inesperado.

“Yo feliz de que mis papás se llevaban bien con mi novia”, es el texto con el que el chico comenzó su historia, revelando segundos más tarde que ella terminó siéndole infiel, nada más y nada menos, que con sus padres.

“Hacían tríos con ella”, sentenció en el clip Chávez, en donde también escribió que por eso, ahora vive solo y más inseguro que nunca.

@marcochavez15 La razón por la que ahora vivo solo y más inseguro que nunca🤨👍 ♬ original sound – kooze

El video pronto se hizo viral, alcanzando más de 32 millones de reproducciones y miles de comentarios, entre ellos de usuarios que creen que esta historia no es real y que solo escribió eso para ganar seguidores en dicha red social.

Sin embargo, Marco aseguró que su historia es 100% real y compartió más videos dando detalles de cómo su exnovia se involucró con sus padres.

“Era una relación súper normal, nada fuera de lo común, pero ya había esa cierta confianza de que ella iba a mi casa sin la necesidad de que yo estuviera en la casa. Era normal, todos lo veíamos normal, paréntesis, yo veía que se llevaban excelente, extremadamente bien y nunca lo vi como algo negativo, al contrario, dije: ‘qué chi&%ón que se lleven tan bien”, explicó el hombre.

Luego, contó cómo es que se enteró de la infidelidad de su ex pareja con sus padres en el siguiente clip: “Un día así súper normal estoy en la escuela y decido no entrar a mi última clase… Voy a mi casa, abro la puerta y los 3 en la sala. Para empezar, sólo imagínate esto, tu primera impresión de que abres la puerta de tu casa, volteas hacia la sala y ves a tu novia y a tus papás, totalmente desnudos. Te lo juro, nunca había sentido algo así. Me quería morir. Me dieron ganas de llorar”, indicó.

“Cuando los veo, todavía me dicen: ‘No, no es lo que parece’, o sea, ¿qué están haciendo entonces? Si ya tuviste los hu#$%os de hacerlo, ten los hue$#%os para aceptarlo”, agregó el joven. @marcochavez15 Responder a @marcochavez15 si tienen dudas comenten, like para pt3, en mi ig lo estoy subiendo antesss👀 ♬ sonido original – Marco Chavez

Para finalizar, el joven indicó que lo primero que hizo fue terminar la relación con su novia y luego, se salió de su casa y se fracturó la relación con sus padres, por lo que tuvo que dejar la escuela para poder trabajar y así salir adelante. Por su fuera poco, la persona que le presentó a su ex le confesó que no era la primera vez que ella hacía esto. @marcochavez15 Responder a @marcochavez15 si tienen otra duda la pueden comentar ♬ sonido original – Marco Chavez

También indicó que esta experiencia mermó su autoestima, por lo que continúa yendo a terapia.

Como era de esperarse, el clip ha generado millones de reacciones, entre las que destacan dos posturas, quienes le creen y quienes no.

