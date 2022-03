Arnold Schwarzenegger le envía un mensaje a los rusos y a Putin le dice: “Usted puede detener esta guerra”

Arnold Schwarzenegger le ha enviado un mensaje a los rusos, los trata como amigos y les habla desde lo que él reconoce como la verdad. Les reitera sobre todo el cariño y la admiración que siente por su pueblo y su cultura, compartiendo además una anécdota sobre cómo desde pequeño se ha visto expuesto a ellos y cómo por esto los ha visto con admiración. El actor empieza hablando del deportista Yuri Petrovich Vlasov.

En la medida en la que la grabación de casi diez minutos avanza, Arnold les habla de la mentira a la que han sido expuestos por parte del gobierno de Vladimir Putin, también recalca la crisis humanitaria que ahora se vive a raíz de la guerra. Habla de la desgracia humana que está ocurriendo en Ucrania. Y asegura les dirá la verdad detrás de todo esto, y de cómo ahora Rusia ha sido aislada del mundo entero, para prácticamente no formar parte de las naciones del mundo.

El video del actor, compartido en las redes sociales, lleva como título: “I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share”, y dice lo siguiente: “A nadie le gusta escuchar que crítican a su gobierno, eso lo entiendo, pero como amigo del pueblo ruso, desde hace ya mucho tiempo, espero que escuchen lo que tengo les que decir“. El actor continúa: “Hay momentos como éste que están muy mal y es ahí cuando tenemos que hablar”.

Sobre las mentiras que quería aclararle a los rusos dijo: “Su gobierno les ha dicho que esta es una guerra para desnazificar Ucrania, esto no es cierto. Ucrania es un país con un presidente judío cuyos tres hermanos del padre fueron asesinados por los nazis”.

Dejando esa aclaración así, el protagonista de Terminator agregó: “Ucrania no empezó esta guerra. Tampoco lo hicieron los nacionalistas ni los nazis. Los que están en el poder en el Kremlin comenzaron esta guerra”. También hizo hincapié al decir: “Esta no es la guerra del pueblo ruso”.

Al presidente ruso no lo dejó afuera de su discurso, para él dejó estas palabras: “Al presidente Putin, le digo: Usted empezó esta guerra. Usted está dirigiendo esta guerra. Usted puede detener esta guerra”.

Aquí el video integro con su mensaje:

I love the Russian people. That is why I have to tell you the truth. Please watch and share. pic.twitter.com/6gyVRhgpFV— Arnold (@Schwarzenegger) March 17, 2022

