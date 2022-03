General ruso es asesinado después de hacer una llamada no segura que reveló su ubicación

The New York Times dio a conocer que las tropas ucranianas lograron rastrear la llamada de un general ruso y lo asesinaron.



El medio antes señalado señaló que a través de un informe se dio a conocer a dos oficiales militares estadounidenses para la información, sin embargo, se limitaron a dar a conocer el nombre del general que murió, así como la ubicación en la que fue hallado.



Hasta el momento Ucrania ha dado a conocer que ha matado a cuatro generales rusos, un número muy inusual tratándose de oficiales de alto rango, y según el medio antes mencionado esto podría deberse a que los oficiales rusos están haciendo uso de comunicaciones no seguras y los ucranianos los están identificando de manera rápida.



“Los ucranianos interceptaron la llamada de un general, la geolocalizaron y atacaron su ubicación, matándolo a él y a su personal”, escribió The Times.



En tanto, un informante muy cercano al presidente de Ucrania reveló al diario The Wall Street Journal que la inteligencia ucraniana ha establecido una unidad especial para cazar a los altos comandantes rusos y hasta ahora le ha funcionado.



Las declaraciones del informante llegan días después de que Ucrania dio a conocer el audio de un soldado ruso avisando sobre la baja del mayor general Vitaly Gerasimov, asesinado cerca de Kharkiv.



En la llamada también se podía escuchar al soldado ruso diciendo que el sistema de comunicación de Rusia había dejado de funcionar en Ucrania por lo que se estaban viendo obligados a utilizar líneas no seguras.



El medio antes citado señaló que Ucrania está aprovechado la falla en el sistema de comunicación rusa para rastrear a los altos mandos militares rusos y aniquilarlos.



Se espera que en breve se dé a conocer el nombre del general que fue asesinado después de que rastrearan su llamada.

