Dos hombres murieron apuñalados en edificios residenciales de Nueva York con apenas una hora de separación

Dos hombres fueron encontrados muertos con heridas de puñal con apenas una hora de diferencia la tarde de ayer en dos edificios residenciales de Nueva York.

En el primer incidente, Guersy Jacques, de 24 años, fue apuñalado en el cuello dentro de un edificio de apartamentos en Hawthorne Street en Prospect Lefferts Gardens (Brooklyn), poco después del mediodía, dijo la policía.

Jacques estaba inconsciente cuando llegaron los primeros oficiales en responder. Fue llevado por paramédicos al Kings County Hospital, donde lo declararon muerto. Una persona no identificada fue detenida, pero no se anunciaron cargos de inmediato, indicó New York Post.

Aproximadamente una hora después en El Bronx, Kashawn Thompson, portero de 48 años, fue encontrado muerto con una puñalada en el pecho dentro de su apartamento en Mapes Avenue con East 181st St, detalló Daily News.

Bronx man who’d been fatally stabbed found by his girlfriend in victim’s seventh-floor apartment, police sayhttps://t.co/CS4nqHwWET — New York Daily News (@NYDailyNews) March 17, 2022

NYPD estaba realizando un control de bienestar junto a la novia de la víctima cuando hicieron el descubrimiento. No estaba claro el tiempo que Thompson llevaba muerto. Según el reporte, había desorden en el apartamento, pero la policía dijo que no encontró señales de una entrada forzada.