Nick Kyrgios se mete con el actor Ben Stiller y el árbitro lo regaña: “Eres el único que grita como loco”

El tenista australiano Nick Kyrgios protagonizó un controversial momento junto al actor estadounidense Ben Stiller en el partido de Indian Wells donde fue derrotado de gran forma por el español Rafael Nadal por 7-6(0), 5-7 y 6-4, en un encuentro que duró dos horas y 46 minutos.

Durante el tercer set, mientras se encontraba empatado 2-2, Nick Kyrgios no pudo evitar llamar la atención al dirigir unas palabras en un tono de molestia contra el actor Ben Stiller, que se encontraba como parte del público.

Se desconocen la razón específica, pero al parecer el protagonista de films como ‘Mi novia Polly’, emitió algún tipo de comentario sobre el juego del tenista, a lo que este respondió indicando que él no le decía cómo debe actuar, algo que inmediatamente causó sorpresa en el público que terminó riendo.

El encontronazo con Stiller fue sin duda el momento extradeportivo más épico del juego sin embargo, minutos antes, específicamente en el segundo set, Kyrgios volvió a ser protagonista pero esta vez, con un regaño que recibió por parte del réferi.

Al parecer, siendo fiel a su controversial estilo, Kyrgios se distrajo mucho con el público, algo que evidentemente interrumpió el partido varias veces y el árbitro le llamó la atención. “Diez mil personas que quieren ver tenis aquí y tú eres el único que grita como loco”, dijo el juez. "Ten thousand people who want to watch tennis here and you are the only one screaming like crazy" 🎤



Bernardes setting a fan straight! 👏 pic.twitter.com/MDVMTTT1kD— Tennis TV (@TennisTV) March 17, 2022

Finalmente el encuentro continuó defendiéndose con a favor de Rafa Nadal que además alcanzó los 19 triunfos consecutivos en Masters y se estableció en solitario en el segundo puesto del récord con el mejor inicio de temporada que se mantiene en manos del serbio Novak Djokovic con 41 victorias.

Lea también:

– Rafael Nadal volvió a brindar un espectáculo en Indian Wells derrotando a Nick Kyrgios

– “Lo normal en un partido así es que pierdas 90 veces de 100”: Rafael Nadal tras épica remontada en Indian Wells

– Rafael Nadal sobre su pie izquierdo: Me ha molestado más que en días anteriores