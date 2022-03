Rafael Nadal sobre su pie izquierdo: Me ha molestado más que en días anteriores

Rafael Nadal ha impresionado al mundo del tenis debido a su récord invicto en los tres primeros torneos que ha disputado. También, ha dejado perplejo a sus seguidores por el buen estado físico que ha mostrado, después de perderse la mayor parte del 2021 por una lesión en su pie izquierdo.

Ahora, el manacorí ha aceptado que ha sentido muchas molestias en dicho pie debido a la gran intensidad que ha tenido que afrontar en cada partido desde que disputó el Abierto de Australia y ahora en el Indian Wells.

“Me ha molestado más que en días anteriores. Tuve mucha dificultad ante Opelka, no sé si las cámaras podían seguirme porque restaba a 10 metros de la línea”, comentó el tenista español.

Nadal venció al estadounidense Reilly Opelka con una pizarra de 7-6 por 7-6 para avanza a los cuartos de final del certamen estadounidense. A pesar de ser un encuentro muy disputado, Rafael Nadal encontró la manera de saca adelante el partido y llevarse la victoria.

“Esta claro que para mí es muy sorprendente estar en esta posición, habiendo ganado ya tres títulos y en los cuartos de final aquí en Indian Wells. No puedo decir que sea un sueño, porque ni siquiera podía soñar con algo así hace dos o tres meses. Lo único que puedo es agradecer a todo el mundo que me ayuda y que me apoya“, finalizó el español.

El próximo partido para el manacorí, será este jueves ante el australiano de 26 años, Nick Kyrgios; en dicho partido, el experimentado tenista tendrá la misión de seguir en pie en el certamen y mantener su récord invicto en este 2022.

Lee También:

Rafael Nadal llegó a 400 victorias en Masters e igualó a Roger Federer y Pete Sampras con el mejor inicio de temporada

“Lo normal en un partido así es que pierdas 90 veces de 100”: Rafael Nadal tras épica remontada en Indian Wells

¿El nuevo Gokú? Rafael deslumbró a fanáticos con su indumentaria para el Indian Wells