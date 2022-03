“No quiero ayudar a pagar las facturas médicas de mi esposo; no compartimos gastos”

Cuando se trata de dinámicas de pareja, sin duda, cada pareja es un mundo, y este matrimonio es muestra de ello. Una mujer decidió acudir a Reddit para compartir el drama que vive con su esposo, pues no quiere ayudarle a pagar las facturas médicas de un accidente que tuvo porque no comparten gastos, lo que obviamente desató una fuerte discusión en la que hasta su suegra intervino.

Y es que desde que se casaron, hace tres años, la mujer de 31 años y el marido de 36 acordaron mantener sus finanzas completamente separadas. “No compartimos las finanzas y cada uno de nosotros contribuimos a los gastos del hogar por igual e individualmente. Somos bastante firmes cuando se trata de dinero, lo que significa que no debería pedirle dinero para pagar cosas personales, y lo mismo ocurre con una emergencia”, escribió la mujer.

Pero la disputa en realidad comenzó cuando hace un mes, en la víspera de la boda de su hermana, ella le pidió a su esposo unos $200 dólares para completar el importe del vestido que quería, a lo que él se negó. “Estaba molesta por eso, porque terminé comprando un vestido más barato, pero no armé un escándalo ni peleé con él por no darme dinero“, apuntó ella.

Unos días después él estuvo involucrado en un accidente que no fue grave, pero que requirió atención hospitalaria de una rodilla. “Me preguntó si podía ayudarlo a pagar la factura del hospital porque no esperaba quedarse más tiempo debido a su lesión, pero me negué, me rogó, pero dije que no“, relató la mujer en el popular foro de internet.

“Él trató de culparme para que pagara diciendo que yo tenía dinero y que él estaba lidiando con una emergencia. Dije que su irresponsabilidad, ya sea con el dinero o con la conducción, no era mi problema“, se lee en el post.

Finalmente el hombre tuvo que acudir a su madre para obtener el dinero. La suegra le dijo a la mujer que no tenía empatía y que no era una buena esposa, por lo que la tensión se elevó aún más. “Tuve una discusión con él sobre su doble rasero en el que espera que yo pague por él y él no hace lo mismo por mí”, y entonces salió a relucir el incidente del vestido. “Me miró con incredulidad, me llamó loca y dijo que yo tenía la culpa de no ayudarlo porque, a diferencia del incidente del vestido, en realidad era una emergencia, incluso dijo que me excedí por actuar de esta manera mezquina y vengativa”.

Las opiniones de los usuarios de Reddit no se hicieron esperar, desde quienes se preguntaron por qué decidieron casarse en primera instancia hasta quienes sugirieron que mejor se separen. “Él fue un idiota por cómo reaccionó y su madre ciertamente no debería haber hecho esos comentarios hacia ti. Ambos se comportaron de manera infantil e inmadura y se negaron a actuar como adultos. En el matrimonio, se trabaja juntos y ambos necesitan aprender a hacerlo”, escribió un usuario.

“Los cónyuges se ayudan mutuamente, especialmente cuando se trata de lesiones o algo serio como esto. El hecho es que fuiste absolutamente mezquina y cruel con él, y eso estuvo fuera de lugar. Entiendo tu postura, pero esa no era la forma de manejarlo”, comentó otro. “Ese matrimonio no va a ninguna parte. Váyanse ahora ya que ninguno de los dos está interesado en el otro“, opinó un tercero.

