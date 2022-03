5 señales contundentes de que se murió el amor en tu pareja

Muchas veces el trajín de la vida diaria nos impide observar al “elefante” parado en medio de la sala; es decir que aunque puedan existir indicios evidentes, no podemos ver que una relación ha llegado a su fin. El psicólogo Justin D’Arienzo compartió cinco señales contundentes de que se murió el amor en tu pareja y es momento de dar vuelta a la página.

D’Arienzo es un psicólogo clínico especializado en relaciones de pareja y, a través de su cuenta de TikTok, brinda consejos para mejorar la vida en común. Uno de sus últimos clips en la popular red de videos señala algunos indicios que las parejas no deben ignorar, pues pueden ser el indicador de que es momento de buscar ayuda o pasar a otro capítulo en la vida amorosa.

La primera señal, según D’Arienzo es cuando uno de los miembros de la pareja o ambos ya no están interesados en mantener intimidad emocional o física. La segunda señal de alarma ocurre cuando notas que preferirías estar solo que pasar un tiempo con tu pareja.

El tercer indicio es cuando no pueden tener una conversación sin que termine en un conflicto. La cuarta señal de que el final se acerca es cuando sueles juzgar todo lo que hace tu pareja y te molestan incluso las cosas insignificantes. Y por último, considera si vale la pena mantener tu relación si ya no cuidas a tu pareja o no te importa lo que hace. Para D’Arienzo, la indiferencia es uno de los principales indicadores de que una pareja ha llegado a su fin y, para señalar estos factores, el especialista afirmó que se basa en su experiencia con pacientes, en diversas investigaciones y en sus propias experiencias de pareja

El video del terapeuta ha superado los 62,000 “me gusta” y tiene más de 1,000 comentarios. “En mi última relación yo iniciaba una discusión a propósito únicamente para estar solo… Es triste, lo sé, pero terminamos”, escribió un usuario. “Así es como empiezan los problemas”, respondió el doctor D’Arienzo.

“Por eso terminé mi relación. Se siente el vacío, pero al menos no estoy enojada 24/7”, apuntó otra usuaria. “Esto confirma que mi relación se terminó. No significa que no lo supiera ya, sólo que ahora está confirmado”, señaló uno más.

