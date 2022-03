Shakira en conmoción por la filtración de un desnudo: Gerard Piqué queda expuesto

Nadie se atreverá a decir pobre Shakira. Porque aún cuando su marido ha quedado expuesto y al desnudo, todos siguen pensando que ella es muy afortunada, porque además de que el jugador del FC Barcelona la ama, él está, como dicen muchas y muchos, “guapísimo y excelente forma” por decir lo menors.

Al parecer un compañero quería mostrar el vestuario, sobre todo el atuendo de Dani Alves que ha regresado al club blaugrana, sin fijarse que atrás estaba Piqué, desnudo.

😂 @Memphis la lía y sube a sus redes sociales un vídeo en el que sale @3gerardpique desnudo



👕 Quería mostrar su outfit y el de @DaniAlvesD2



🙄 No se dio cuenta de que Piqué estaba en segundo plano



📻 #PartidazoCOPE https://t.co/VtcdyCW7ML — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 16, 2022

Ahora bien, que Gerard Piqué esté desnudo en el vestuario no es el problema. Sino que la imagen se haya filtrado a las redes sociales. Pero su amigo y compañero ha querido quitarle hierro al asunto, asegurando que en primer lugar no hay drama, y en segundo, que quién no ha visto un ombligo. Pero ojo que la imagen en cuestión ha tenido que ser difuminada. No drama ma people… quien nunca viu un umbligo?

jajajajaja!! https://t.co/BkHhJUy6JQ— Daniel Alves (@DaniAlvesD2) March 16, 2022

Ahora fotografías del marido de Shakira rondan en Twitter en forma de memes, pidiéndole a la gente que simplemente no lo miren a la entrepierna. Madre mía el Piquetón.. pic.twitter.com/7rsnRwThqb— Peter (@Peterappletree) March 16, 2022 Algunos seguidores del club y de los jugadores se han limitado a seguir el chiste agregando aún más calor y color a la situación con comentarios como este: “Pique desnudo en el vestuario, Pedri desnudo por el campo y ahora Alves desnudo por redes sociales. Tiene el Barca un problema con los desnudos y ¿debería de ser expulsado de La Liga?”.

Ahora “el paquetón” de Piqué es lo que dicen muchos en Twitter a base de memes. Y es que a Gerard Piqué parece que se le vio todito y las redes sociales se han vuelto locas. Y es que por accidente aparece el jugador en segundo plano de una imagen y dicen que ahora todos conocen tan íntimamente al jugador, como tan bien lo conoce Shakira.

