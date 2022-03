Carlos Calderón: “Quiero que mi hijo diga, ¡Qué fregón es mi papá!”

Esta semana Carlos Calderón recibió en ‘Despierta América’ a visita de su prometida, Vanessa Lyon y su hijo León. Apapachado por sus compañeros, el periodista mexicano aseguró que: “Quiero que mi hijo diga, ¡Qué fregón es mi papá!”.

Feliz, emocionado, y orgulloso tanto de la figura que logró su prometida a los 6 meses de ser mamá, como de su bebé, Calderón aseguró que, aunque no lo puede explicar en palabras, el nacimiento de Leoncito y el verlo por primera vez algo cambió dentro suyo.

“Quiero que me vea feliz haciendo esto, construyendo casas, con su mamá, que sepa que la felicidad se puede lograr“, dijo sin dejar de mirar a su bebé, quien estaba muy entretenido mirando a Francisca Lachapel.

La sorpresa vino cuando sus compañeros la hicieron esa pregunta que suele hacerse en estos casos, “¿para cuándo el segundo?”… Lo que no se imaginaron era la respuesta que iban a recibir de parte de Vanessa.

No, no te asustes, no dijo que ya estaba en camino, sino que ella le decía a Carlos que no podían esperar mucho más así Leoncito tiene un compañerito o compañerita en su crecimiento.

Por supuesto, Alan Tacher no se perdió el momento de hacerle la broma, que se debía apurar pues “¡Ya estás grande!”… Es que recordemos que, aunque parezca menor, Carlo Calderón tiene 50 años al igual que Alan, quien le aventaja con 5 hijos.

MIRA AQUÍ EL MOMENTO DE LA VISITA DE LEONCITO CALDERÓN:

